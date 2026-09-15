Blue Zone Clinic transforma o cuidado com emagrecimento e estética em São Paulo

Localizada no Jardim Paulista, uma das regiões mais tradicionais da zona sul de São Paulo, a Blue Zone Clinic vem ganhando espaço no segmento de emagrecimento e estética ao propor uma abordagem baseada em acompanhamento médico, avaliação individualizada e cuidado multidisciplinar. Fundada em 2024 pelo médico nutrólogo Dr. Thiago Garcia, CRM-SP 217.222, a clínica foi criada em um momento de transformação no tratamento da obesidade e do sobrepeso, impulsionado principalmente pela chegada e expansão dos medicamentos análogos de GLP-1.

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A popularização de moléculas como semaglutida e tirzepatida modificou a relação de muitos pacientes com o tratamento do excesso de peso e também movimentou um mercado que cresce de forma acelerada no Brasil. Segundo estudo da IQVIA apresentado pela clínica, a categoria movimentou R$ 8,5 bilhões no primeiro semestre de 2026, registrando crescimento de 99,4% em comparação com o mesmo período de 2025. O avanço do consumo também despertou atenção das autoridades sanitárias. De acordo com dados da Anvisa citados pela Blue Zone Clinic, somente no segundo semestre de 2025 foram importados mais de 100 quilos de insumos destinados à manipulação desses medicamentos, volume estimado como suficiente para a produção de cerca de 20 milhões de doses.

Nesse cenário, as chamadas "canetas emagrecedoras" passaram a ocupar espaço crescente entre pessoas que buscam reduzir o peso. Para especialistas, entretanto, o uso dessas ferramentas precisa estar inserido em uma estratégia terapêutica e não ser encarado como uma solução isolada ou milagrosa. Embora os medicamentos possam ser importantes no tratamento da obesidade e do sobrepeso quando indicados de maneira adequada, a ausência de acompanhamento pode aumentar riscos e comprometer a qualidade do resultado, especialmente diante da possibilidade de perda significativa de massa muscular.

É justamente nesse ponto que a Blue Zone Clinic concentra sua proposta. A clínica trabalha com uma abordagem individualizada e multidisciplinar, buscando compreender os diferentes fatores que podem estar relacionados ao ganho de peso e à dificuldade de emagrecer. Antes da definição da estratégia terapêutica, o paciente passa por uma avaliação que considera histórico clínico, exames, marcadores bioquímicos e outros aspectos relacionados à sua condição de saúde.

A partir dessas informações, a equipe estabelece um plano personalizado, levando em consideração objetivos, necessidades e particularidades de cada pessoa. A proposta é acompanhar não apenas a redução do peso corporal, mas também aspectos relacionados à composição corporal, saúde metabólica e manutenção dos resultados ao longo do tempo.

Idealizador do método "Be Slim", o Dr. Thiago Garcia defende que o acompanhamento próximo é um dos diferenciais para aumentar a segurança e a efetividade do processo. Segundo o especialista, a metodologia foi estruturada com uma lógica semelhante à observada em estudos científicos, nos quais os participantes são acompanhados e monitorados de maneira sistemática durante o período de intervenção.

Na prática, os pacientes da Blue Zone Clinic contam com acompanhamento semanal presencial, realizado por profissionais de diferentes áreas. A equipe de enfermagem, o médico e o nutricionista participam do processo de avaliação, observando a evolução, a adesão ao tratamento e possíveis intercorrências.

A presença frequente na clínica permite que alterações sejam identificadas com maior rapidez e que a estratégia seja ajustada sempre que necessário. Outro ponto considerado central pela equipe é o monitoramento da composição corporal, especialmente para evitar que o processo de emagrecimento resulte em uma perda indesejada de massa muscular.

A educação para a manutenção de hábitos saudáveis também integra a proposta. Para a clínica, alcançar determinado número na balança representa apenas uma parte do processo. A continuidade dos resultados depende da construção de uma rotina que possa ser mantida depois da fase inicial do tratamento.

De acordo com o Dr. Thiago Garcia, a obesidade não deve ser analisada exclusivamente sob a perspectiva do peso. Fatores hormonais, emocionais, comportamentais e metabólicos podem estar envolvidos tanto no desenvolvimento quanto na dificuldade de tratar a condição. Por isso, uma investigação ampla pode contribuir para identificar os elementos que precisam ser trabalhados individualmente.

A proposta da Blue Zone Clinic, portanto, é associar recursos disponíveis na medicina contemporânea a uma rotina de acompanhamento próximo. O objetivo é evitar que o tratamento fique restrito à prescrição de uma medicação ou à observação isolada do peso e ampliar o olhar para a saúde e a composição corporal do paciente.

Na avaliação do especialista, emagrecimento saudável e sustentável exige acompanhamento, revisão de hábitos e atenção à saúde metabólica. A estratégia busca fazer com que a redução de peso esteja associada à preservação da massa muscular e à construção de mudanças que possam ser mantidas a longo prazo.

Com essa proposta, a Blue Zone Clinic busca se posicionar em um mercado cada vez mais voltado ao tratamento individualizado do emagrecimento, oferecendo uma estrutura que reúne avaliação médica, nutrição, enfermagem e monitoramento contínuo em um mesmo processo de cuidado.

CONTATOS

Dr. Thiago Garcia | CRM-SP 217.222

Especialidade: Nutrologia

Consultório particular: Blue Zone Clinic

Endereço: Alameda Campinas, 728, CJ 402 e 1201, Jardim Paulista, São Paulo, SP

Telefone: (11) 95669-2756

E-mail: contato@bluezoneclinic.com.br

Instagram: @thiagogarciadr

Site: www.bluezoneclinic.com.br

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