Importador deve comprar dólar antes da eleição? A resposta da mesa é: em partes, e com calendário

A pergunta chega toda semana à mesa de câmbio e tem a mesma resposta desde maio: nem tudo agora, nem nada até outubro. O importador que compra a exposição inteira hoje aposta que o dólar vai subir; o que espera o resultado aposta que vai cair. Nos dois casos, a decisão ficou com o spot de um único dia, e é isso que a GX Capital chama de deixar a urna decidir a margem.

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O contexto é a janela eleitoral, o período de agosto a outubro em que a cotação carrega um prêmio de risco pelos dois resultados possíveis. Em 8 de setembro, o dólar operava abaixo de R$ 5,12, com projeções de mercado para o mês entre R$ 5,15 e R$ 5,20, depois de a mesa da GX ter projetado em maio um pico de R$ 5,55 no terceiro trimestre.

“Dólar eleitoral não é uma previsão de preço, é um regime: de agosto a outubro a volatilidade sobe e o prêmio de risco entra na cotação. Quem trata a janela como aposta paga o pico; quem trata como calendário escalona NDF em tranches e captura cerca de 85% do prêmio sem tentar acertar o topo”, explica Vinicius Teixeira, sócio da GX Capital .

Escalonar significa dividir a exposição em tranches e contratar NDF de compra ao longo da janela, por exemplo 25% por mês. O custo médio deixa de depender de acertar o dia, e a empresa chega a outubro com a maior parte coberta. Sobre essa base entram as camadas que reduzem o custo total da importação: Ex-Tarifário, benefício estadual e FINIMP para alongar o pagamento. O playbook Importação Blindada , publicado pela GX em maio, simula redução de até 44,7% no custo de uma operação com o empilhamento completo.

“A mesa projetou em maio o pico do terceiro trimestre em R$ 5,55 e o dólar chegou a setembro na casa de R$ 5,10. O importador que montou hedge em camadas a partir de R$ 4,91 está coberto nos dois cenários; o que esperou o nível está exposto ao segundo turno”, diz Teixeira.

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O erro mais comum, segundo ele, é o mais silencioso: liquidar no spot porque não houve tempo de desenhar a operação. O perfil que mais sente é o da indústria com insumo dolarizado e margem fina, importando entre US$ 100 mil e US$ 5 milhões por mês. Na GX, o desenho das camadas passa pelo Auron IA, tecnologia própria no aplicativo do cliente. Respondendo à pergunta do título: compre em partes, com calendário, e não dependa de outubro.