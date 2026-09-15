Você sabe qual é o seu banco principal? Estudo mostra a diferença

Grande parte dos brasileiros mantém conta em mais de uma instituição financeira, mas isso não significa que todas elas tenham o mesmo peso na vida do cliente. Um levantamento do Instituto PHD, realizado de forma presencial com 2.143 pessoas no estado de São Paulo, ajuda a entender o que de fato define o banco principal de alguém e por que essa distinção importa na hora de avaliar produtos, tarifas e relacionamento financeiro.

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O que define um banco principal

A principalidade bancária indica qual instituição é considerada pelo consumidor como seu banco principal, mesmo que ele mantenha contas ou utilize serviços financeiros de diferentes empresas. O indicador ajuda a entender quais marcas ocupam uma posição central na vida financeira dos clientes, e não apenas quais aparecem no aplicativo do celular.

Como o Nubank aparece à frente em São Paulo

Segundo o levantamento, o Nubank é o banco principal de 18,4% dos consumidores paulistas, à frente de Itaú (16,3%) e Caixa Econômica Federal (16,2%). Bradesco (12,1%) e Santander (10,9%) completam as cinco primeiras posições, que juntas concentram 73,9% das indicações no estado.

Ter um banco principal não é o mesmo que abrir mão de agência

Mesmo com o Nubank na liderança, 28,1% dos entrevistados afirmam preferir que o banco principal também tenha agências ou atendimento presencial, e 21,5% dizem não se sentir confortáveis em utilizar bancos digitais. Apenas 10,6% se sentem confortáveis em concentrar toda a vida financeira em um banco exclusivamente digital.

O que pesa na hora da escolha

O recebimento de salário, pagamento pelo trabalho ou pensão é o motivo mais citado para a escolha do banco principal, mencionado por 14,7% dos participantes, seguido por facilidade e praticidade de uso, com 14,1%. Relacionamento antigo com a instituição, primeira conta e hábito de uso somam 7,8%, enquanto vínculo com o empregador ou indicação da empresa aparece em 7,1% das respostas.

Nem sempre o banco mais conhecido é o principal

No ranking de lembrança espontânea, o Itaú lidera com 19,8%, seguido por Caixa (17,3%), Bradesco (14,8%), Banco do Brasil (14,3%) e Santander (10,9%). O próprio Nubank, líder em principalidade, não aparece entre as cinco marcas mais lembradas.

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