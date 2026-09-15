O erro mais caro em anúncio B2B não é falta de tecnologia, é rotina básica ignorada

Empresas que investem valores altos em mídia paga tendem a presumir que, se o problema existe, ele está em algo complexo: um algoritmo mal calibrado, uma estratégia de leilão errada, um público mal segmentado. Um levantamento da consultoria Nexus Growth , construído sobre a rotina de auditoria de uma carteira que soma mais de R$ 300 milhões em investimentos de mídia paga geridos, sugere o contrário. As falhas mais recorrentes em contas de anunciantes B2B, aquelas presentes em praticamente todas as operações auditadas, são rotina básica: termos de pesquisa sem relação com a oferta, ausência de negativação de termos, um único anúncio responsivo por grupo sem teste de criativo, perda de impressão por classificação de qualidade, falta de extensões e assets, e eventos sem valor de negócio marcados como conversão primária.

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O levantamento mapeou 20 falhas de desperdício e as classificou por frequência e por volume de verba exposta. Seis delas aparecem em praticamente todas as contas analisadas. Outras sete, na grande maioria. As sete restantes, em cerca de metade. Nenhuma das 20 é rara, e a maior parte das seis mais frequentes não exige nenhuma mudança de plataforma, orçamento ou equipe para ser corrigida, apenas rotina de manutenção.

Para Dan Freitas, sócio da Nexus Growth , cuja carteira de clientes já incluiu empresas como Conta Simples, Hand Talk e V4, o contraste entre o que aparece com mais frequência e o que consome mais verba é a principal contribuição do levantamento.

"A lista desmonta a hierarquia que o mercado usa para diagnosticar conta. Todo mundo discute criativo e público, que são as falhas visíveis e as mais baratas do levantamento. O dinheiro grande vaza na camada que ninguém abre: o rastreamento. A conta continua rodando, o painel continua bonito, e a otimização está acontecendo no escuro", afirma Dan Freitas.

O achado desafia um pressuposto comum entre empresários que investem em tráfego pago: a ideia de que, quanto maior a verba, menor a chance de erro básico. Na prática, o levantamento mostra o oposto. Contas grandes também acumulam termos de pesquisa nunca revisados, criativos nunca testados e eventos de conversão configurados uma vez e esquecidos. A escala do investimento não corrige a ausência de rotina, apenas torna o custo da ausência maior.

A implicação prática para quem gerencia orçamento de mídia é simples e pouco confortável: antes de discutir criativo, público ou plataforma, vale auditar se a conta ainda está rodando com termos de pesquisa e negativação atualizados, se há mais de um criativo competindo dentro do mesmo grupo de anúncios, e se as extensões e assets estão ativos. São ajustes de manutenção, não de estratégia, e segundo o levantamento, é exatamente aí que a maioria das contas falha.

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Com o custo de mídia subindo (o repasse de tributos nas faturas das plataformas desde janeiro e o custo por mil impressões global em alta de cerca de 12% no primeiro trimestre de 2026), cada real gasto sobre uma base com erro básico não corrigido custa proporcionalmente mais caro. A rotina de manutenção deixou de ser detalhe operacional para se tornar, segundo o levantamento, o primeiro lugar onde qualquer empresa deveria olhar antes de aumentar verba.