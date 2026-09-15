As perguntas que mostram se sua mídia paga está no caminho certo

Antes de perguntar quando a mídia paga vai dar resultado, uma pergunta mais útil para o empresário mineiro que já investe em tráfego pago é: quais marcos mostram que a operação está no caminho certo. Segundo especialistas do setor, existe uma sequência de três perguntas que substitui a promessa de receita em data marcada por um diagnóstico honesto.

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Para Daniel Freitas, sócio da Nexus Growth, consultoria que já geriu mais de R$ 300 milhões em investimentos de mídia paga para empresas como Conta Simples, Hand Talk e V4, operações que pulam direto para a pergunta de receita, sem responder as duas anteriores, não conseguem entender por que o resultado não vem.

Primeiro marco: o rastreamento está íntegro

A primeira pergunta é de infraestrutura: o rastreamento está íntegro, do clique até o CRM da empresa. Sem essa base, qualquer diagnóstico posterior fica comprometido, porque parte da informação sobre quem realmente comprou nunca chega de volta à plataforma de anúncio.

Segundo marco: a qualidade dos leads está subindo

A segunda pergunta é de qualidade: a proporção de leads que o time comercial aceita como bons está subindo mês a mês. Segundo Freitas, essa evolução depende diretamente do que a empresa devolve à plataforma como sinal de venda.

"Já vi operação com verba modesta destravar em oito semanas porque o dado de venda voltava redondo para a plataforma, e operação com orçamento dez vezes maior patinar um ano inteiro otimizando para clique. A velocidade do resultado é a velocidade com que a máquina aprende quem é o seu cliente de verdade", afirma o consultor.

Terceiro marco: a conta de receita fecha

Só depois de responder as duas primeiras perguntas, defende Freitas, faz sentido perguntar se o custo de aquisição fecha a conta contra a margem do negócio. Essa ordem importa porque um custo de aquisição alto pode ter três causas bem diferentes: rastreamento quebrado, sinal de qualidade ruim, ou uma margem que de fato não comporta aquele investimento, e cada uma exige uma correção distinta.

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