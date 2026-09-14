Épure integra ecossistema médico que movimenta R$ 100 milhões em negócios

A Épure, agência especializada em marketing e posicionamento para médicos, passa a integrar oficialmente o ecossistema da 5G Company, hub de educação empresarial e soluções voltado a empresários da área da saúde. A movimentação foi formalizada a partir da aquisição de uma participação de 10% da agência pelo grupo, ampliando a atuação estratégica da empresa dentro de um dos principais ambientes de negócios do setor médico no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O acordo aconteceu a convite de Beto Quintão e marca uma nova etapa na trajetória da Épure, que tem atuação direcionada exclusivamente à construção de autoridade e posicionamento de médicos e clínicas no ambiente digital. Ao longo de cinco anos de mercado, a agência já trabalhou diretamente com mais de 300 negócios na área da saúde, contribuindo para o fortalecimento de marcas e profissionais no cenário digital.

Com a entrada no ecossistema da 5G Company, a Épure passa a ocupar um papel estratégico dentro da estrutura do grupo, unindo sua expertise em comunicação, marketing e posicionamento à experiência empresarial da 5G. A companhia reúne mais de 3 mil alunos e apresenta um volume de R$ 100 milhões em vendas combinadas, consolidando uma atuação voltada ao crescimento estruturado de empresários da saúde.

A parceria também fortalece a presença da Épure no MedHub, comunidade criada para promover conexões e networking estratégico entre profissionais e empresários que ocupam posições de destaque no mercado médico. A integração amplia as possibilidades de relacionamento, negócios e desenvolvimento para os participantes do ecossistema.

Para o mercado, a aquisição representa uma aproximação entre duas frentes complementares. De um lado, está a estrutura empresarial e educacional da 5G Company; de outro, a especialização da Épure na construção de autoridade, presença digital e posicionamento estratégico para médicos e clínicas.

A união ocorre em um momento em que a comunicação digital ganhou importância na relação entre profissionais de saúde, pacientes e empresas. Mais do que estar presente nas redes sociais, médicos e clínicas precisam construir uma imagem coerente, transmitir credibilidade e ocupar espaços de autoridade em seus segmentos.

Nesse cenário, a chegada da Épure ao ecossistema da 5G Company amplia a oferta de soluções destinadas ao mercado privado de saúde. A proposta é reunir, em um mesmo ambiente, educação empresarial, networking e estratégias de posicionamento capazes de acompanhar diferentes etapas do desenvolvimento de médicos e negócios.

A movimentação também sinaliza uma mudança no nível de exigência do mercado. Com consumidores cada vez mais atentos à reputação e à presença digital dos profissionais, o posicionamento passou a fazer parte da estratégia de crescimento de clínicas e consultórios.

A parceria entre 5G Company e Épure combina, portanto, duas especialidades: a experiência do grupo na formação e desenvolvimento empresarial de profissionais da saúde e a atuação da agência na construção de marcas médicas fortes e relevantes no ambiente digital.

A expectativa é que a integração contribua para uma nova fase de expansão da Épure e fortaleça sua atuação junto a médicos e empresas que buscam crescimento, autoridade e diferenciação no mercado de saúde privada brasileiro.

A Épure está presente no ecossistema da 5G Company e também amplia sua atuação junto ao MedHub, reforçando a estratégia de conexão entre conhecimento empresarial, posicionamento e oportunidades de negócios.

Redes sociais:

@5g.company

@epuredigital_

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

@medhub5g