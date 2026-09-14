Leitura Corporal Sistêmica propõe compreender emoções e comportamento pelo corpo

O corpo pode comunicar informações antes mesmo de uma pessoa conseguir explicar racionalmente o que sente. Posturas repetidas, regiões de tensão, ritmo dos movimentos, forma de respirar e maneira de ocupar o espaço podem revelar padrões que ajudam a compreender como um indivíduo se relaciona consigo mesmo, com outras pessoas e com a própria história. É a partir dessa perspectiva que foi desenvolvida a Leitura Corporal Sistêmica (LCS), metodologia criada pela terapeuta sistêmica, pesquisadora do corpo, empresária e fundadora do MAR Instituto Terapêutico, Vann Porath.

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A LCS reúne referências da leitura corporal, Ayurveda, neurociência e visão sistêmica para propor uma observação integrada do comportamento humano. Dentro da metodologia, postura, tensões, movimentos e reações corporais são considerados elementos que podem contribuir para a investigação de comportamentos, bloqueios emocionais e dinâmicas sistêmicas.

A proposta não se limita ao ambiente terapêutico. Segundo informações divulgadas pelo MAR Instituto Terapêutico, a metodologia também vem sendo utilizada em mentorias, consultorias, processos de liderança, desenvolvimento de equipes e negócios. Os trabalhos e formações ligados a Vann Porath já alcançaram profissionais e alunos em 24 países, com uma comunidade superior a 30 mil pessoas formadas.

A Leitura Corporal Sistêmica parte de uma mudança de perspectiva ao incluir o corpo como uma fonte adicional de informação. A fala apresenta a narrativa consciente, enquanto o corpo pode expressar aquilo que ainda não foi organizado em palavras. Por isso, a metodologia observa como a pessoa sustenta o próprio corpo, onde concentra tensão, como se movimenta e quais respostas aparecem diante de determinados assuntos.

O caráter sistêmico está justamente na compreensão de que ninguém existe de maneira isolada. Cada indivíduo faz parte de diferentes sistemas, como familiar, afetivo, profissional, social e organizacional. A forma como ocupa esses espaços pode aparecer também na maneira como ocupa o próprio corpo.

A metodologia, entretanto, não propõe conclusões automáticas a partir de uma postura, dor ou característica física. A leitura é construída pela relação entre corpo, movimento, história, comportamento, contexto atual, vínculos e padrões familiares. Dessa forma, trabalha com hipóteses e investigação, e não com sentenças rígidas sobre uma pessoa.

Outro eixo da LCS é a utilização dos cinco elementos do Ayurveda, Terra, Água, Fogo, Ar e Éter, como referências para compreender tendências comportamentais. A formação apresenta cinco perfis associados aos elementos e considera que uma mesma pessoa pode apresentar diferentes combinações e predominâncias conforme o momento de vida e o contexto.

Entre os aspectos observados estão sustentação, adaptação, capacidade de ação, comunicação, limites, ocupação de espaço e resposta às mudanças. O objetivo não é classificar definitivamente alguém, mas utilizar os elementos como lentes de observação.

A metodologia também possui um desdobramento voltado ao universo profissional, denominado Anatomia da Performance. Nesse campo, a leitura corporal é aplicada a questões relacionadas a trabalho, liderança, dinheiro, exposição, resultados e crescimento. A proposta considera que uma pessoa pode desejar racionalmente alcançar determinada posição e, ao mesmo tempo, apresentar padrões de retração diante da necessidade de ocupar espaço, negociar ou sustentar exposição.

Nesse contexto, as reações observadas não são tratadas como relações automáticas de causa e efeito, mas como pontos de partida para novas perguntas. O profissional pode investigar quando determinado comportamento começou, em quais situações ele se repete, o que aquela reação pode estar protegendo e se o padrão continua sendo necessário no momento atual.

Entre as ferramentas desenvolvidas está o Mapa de Leitura Corporal Sistêmica, conhecido como Mapa LCS. A ferramenta organiza a leitura a partir de uma questão específica apresentada pela pessoa e considera diferentes camadas, como história, padrões recorrentes, movimentos, tensões, contexto e relações sistêmicas. Dentro da metodologia, o termo diagnóstico é utilizado no sentido de mapeamento e leitura, não como diagnóstico médico ou psicológico.

A LCS também passou a ser apresentada para profissionais de diferentes áreas, incluindo terapeutas, psicólogos, coaches, mentores, consultores, empresários, gestores e líderes. Na terapia, pode acrescentar uma camada de observação ao processo. Em mentorias e consultorias, pode contribuir para investigar posicionamento, tomada de decisão, limites, liderança e relação com resultados. No ambiente empresarial, a metodologia direciona atenção também para a pessoa que sustenta o negócio.

Segundo a proposta apresentada por Vann Porath, estratégia e comportamento não estão completamente separados. Uma empresa pode possuir planejamento, metas e processos, mas são pessoas que executam essas decisões. Nesse sentido, padrões emocionais, histórias pessoais e formas de reagir à expansão podem influenciar a maneira como líderes conduzem seus projetos.

A metodologia também estabelece limites importantes. A Leitura Corporal Sistêmica não pretende substituir avaliação ou tratamento médico, acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Não estabelece diagnóstico médico a partir de dores ou características corporais, não determina personalidade exclusivamente pelo formato do corpo e não considera que toda dor física tenha necessariamente origem emocional. A observação corporal é utilizada como fonte complementar de informação e investigação.

Vann Porath é mestre em Arte pela Universidade de Brasília (UnB) e possui formação e estudos relacionados à leitura corporal, Ayurveda, neurociência e Constelações Familiares. Fundadora do MAR Instituto Terapêutico, também é criadora da Leitura Corporal Sistêmica, do Mapa LCS e do Sistema MAR. Sua atuação conecta corpo, movimento, desenvolvimento humano, liderança e negócios, com trabalhos no Brasil e na Europa.

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Para Vann, a proposta da metodologia é ampliar a escuta sobre o ser humano. Em vez de olhar para o corpo apenas como lugar onde problemas aparecem, a LCS busca compreendê-lo também como fonte de consciência, recursos, limites, adaptação e novas possibilidades de investigação.