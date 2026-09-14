Em uma metrópole como São Paulo, um posto de combustíveis pode parecer uma operação simples: boa localização, bombas, fluxo de veículos e loja de conveniência. Por trás de uma rede de grande escala, porém, existe uma arquitetura empresarial mais complexa. É nesse cenário que se destacam as conexões de Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes com a transformação do modelo tradicional de postos.

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À frente da Rede Paz, Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes construiu sua trajetória dentro do setor. Antes de ocupar uma posição executiva, passou pela Shell Brasil, experiência que lhe permitiu compreender diferentes etapas da atividade e perceber que o desempenho de um posto vai muito além do preço do combustível.

Localização, logística, fornecedores, circulação de veículos, comportamento do consumidor, serviços complementares e capacidade de adaptação fazem parte dessa equação. A estratégia passa por enxergar cada unidade não de forma isolada, mas como parte de uma rede conectada à dinâmica urbana.

A arquitetura começa pela localização

No varejo de combustíveis, estar em uma avenida movimentada não é suficiente. Um endereço precisa ser analisado considerando volume e direção do tráfego, facilidade de acesso, densidade populacional, perfil econômico, presença de áreas residenciais ou comerciais e potencial de consumo.

Em São Paulo, essas variáveis ganham ainda mais relevância. Foi nesse ambiente que Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes participou da construção da presença da Rede Paz.

Quando unidades são distribuídas estrategicamente, surge a capilaridade. Um motorista pode abastecer perto de casa, utilizar outra unidade durante o expediente e encontrar um terceiro posto no caminho de volta. A rede deixa de disputar apenas uma venda e passa a buscar presença na jornada urbana do consumidor.

Do abastecimento aos serviços

Durante décadas, a principal função econômica de um posto foi vender combustível. Esse conceito vem mudando. Os terrenos ocupados pelas unidades estão geralmente em áreas de circulação e possuem fácil acesso para veículos, abrindo espaço para uma utilização mais ampla.

Lojas de conveniência, cafeterias, alimentação, lavagem automotiva, troca de óleo e outros serviços aumentam os motivos para o consumidor permanecer no estabelecimento.

Na estratégia associada a Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes, o objetivo deixa de ser apenas ampliar o volume de litros vendidos e passa também por aumentar o valor gerado por cada cliente.

Quem entra para abastecer pode tomar um café, fazer uma refeição, comprar na loja ou utilizar um serviço automotivo. O posto deixa de atender somente ao veículo e passa a atender também às necessidades de quem está dentro dele.

Mobilidade elétrica amplia o negócio

O avanço dos veículos eletrificados adiciona uma nova camada a essa transformação. Quanto maior a eletrificação da frota, menor tende a ser, no longo prazo, a dependência exclusiva de gasolina e diesel. Para Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes, entretanto, esse movimento também representa uma oportunidade.

A Rede Paz passou a incorporar carregadores para veículos elétricos à sua estratégia, antecipando um cenário em que postos poderão oferecer diferentes formas de energia para mobilidade.

O carregamento elétrico também modifica a relação do consumidor com o estabelecimento. Enquanto abastecer um veículo a combustão leva poucos minutos, a recarga elétrica pode exigir maior permanência, mesmo com equipamentos rápidos ou ultrarrápidos.

Esse período pode ser aproveitado para alimentação, conveniência e outros serviços. O tempo de espera passa, assim, a representar também uma oportunidade de relacionamento e consumo.

Os carregadores rápidos e ultrarrápidos são especialmente importantes em redes urbanas porque permitem recuperar uma parcela relevante da autonomia em períodos menores, dependendo da capacidade do veículo.

Os postos já possuem uma vantagem: foram projetados para receber automóveis, contam com acessos e estão localizados em corredores urbanos. Em vez de criar novos destinos exclusivamente para recarga, a infraestrutura elétrica pode ser integrada a pontos que já fazem parte da rotina dos motoristas.

Entre os projetos divulgados pela Rede Paz está a expansão dessa estrutura, com a perspectiva de chegar a centenas de carregadores até 2027.

De posto a hub de energia

Essa transformação aproxima o setor do conceito de hub de energia: uma estrutura capaz de atender diferentes tecnologias de mobilidade.

Combustíveis tradicionais continuam presentes enquanto novas alternativas são incorporadas conforme a frota evolui. Para Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes, a transição energética pode representar uma expansão do negócio, e não apenas a substituição de uma tecnologia por outra.

Durante anos, veículos a combustão, híbridos e elétricos deverão dividir as mesmas ruas. Uma rede preparada para atender diferentes perfis de consumidores pode ocupar posição estratégica nesse processo.

Escala, dados e integração

Quanto maior a rede, maior também a necessidade de padronização. Processos, estoques, desempenho, fornecedores e serviços precisam funcionar de maneira integrada. É essa organização que transforma expansão física em arquitetura operacional.

A digitalização acrescenta outra dimensão. Horários de maior movimento, produtos vendidos, consumo por região, períodos de pico e utilização dos carregadores produzem informações capazes de orientar decisões.

Soluções digitais de pagamento, programas de relacionamento, acompanhamento de consumo energético e sistemas de gestão podem transformar cada unidade em um ponto inteligente de contato com o consumidor.

A escala também amplia a capacidade de negociação. A Rede Paz trabalha com grandes companhias do setor, entre elas Ipiranga e Vibra, considerando fornecimento, logística e planejamento comercial de longo prazo.

Para Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes, os parceiros precisam atender às demandas atuais e acompanhar a direção para a qual o mercado caminha.

A arquitetura dos postos, portanto, ultrapassa bombas, coberturas e lojas. Existe uma arquitetura física, baseada em localização; comercial, combinando combustível e serviços; logística, conectando fornecedores e unidades; digital, orientada por dados; e energética, com diferentes formas de abastecimento.

Depois de construir sua trajetória no setor, Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes aposta na convergência dessas estruturas. O posto do futuro poderá abastecer veículos a combustão, carregar elétricos, oferecer alimentação, serviços e pagamentos digitais.

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Nesse cenário, possuir bons endereços continuará sendo importante. Transformá-los em uma rede integrada será ainda mais, e é nessa arquitetura que Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes posiciona a Rede Paz para o próximo ciclo da mobilidade urbana.