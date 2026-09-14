Sinal antecipado da Belasis vira aliado contra falta em salões de beleza

Um horário vago na agenda de um salão de beleza custa caro. É tempo do profissional, é espaço na cadeira, é receita que não volta. Para reduzir essa perda, negócios do setor têm adotado uma prática simples: cobrar o pagamento do serviço antes do atendimento. A plataforma de gestão Belasis inclui esse recurso dentro do Belasis Pay , seu módulo de pagamentos, que permite cobrar sinal no momento em que o cliente marca o horário.

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A prática tem respaldo em dados do setor. Segundo o Sebrae, em parceria com a Beauty Fair, a confirmação automática de presença por mensagem pode reduzir o não comparecimento em até 50%. Um levantamento sobre eficiência operacional em pequenos negócios de beleza aponta queda na taxa média de faltas de 18% para a faixa de 5% a 7% quando existe régua de confirmação automatizada.

Para o dono de salão, barbearia ou clínica de estética, o impacto é direto no fluxo de caixa. Um horário confirmado com sinal reduz a incerteza sobre o dia de trabalho e diminui a dependência de reagendamentos de última hora, comuns quando o compromisso do cliente é apenas verbal.

"A plataforma oferece uma visão aprofundada sobre o consumidor brasileiro de beleza", afirma Aylla da Silva, executiva de marketing da Belasis. Segundo ela, ao acompanhar milhares de estabelecimentos em diferentes regiões do país, a empresa identifica padrões de comportamento que ajudam o gestor a organizar melhor a operação do negócio.

O pagamento antecipado é um dos quatro comportamentos que a Belasis observa entre consumidores de beleza no Brasil, ao lado do horário de agendamento fora do expediente, da escolha do profissional específico e da recorrência de clientes que usam aplicativo . Juntos, esses hábitos mostram um setor que amadurece sua relação com a tecnologia depois de décadas de gestão manual.

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