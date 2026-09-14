Dubpay capta US$ 2 milhões e lança conta global para empresas brasileiras

A Dubpay, fintech brasileira de infraestrutura de pagamentos, captou US$ 2 milhões em uma nova rodada para acelerar sua expansão e ampliar as soluções financeiras oferecidas às empresas que utilizam sua plataforma.

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O movimento acompanha o lançamento da Dubpay Global Account, conta internacional integrada ao ecossistema da companhia. A solução permitirá que empresas processem pagamentos em diferentes países e recebam os valores de suas vendas diretamente no exterior, sem contratar um fornecedor para cada etapa da operação.

A infraestrutura também contará com cartões Visa físicos e virtuais vinculados ao saldo internacional. A proposta é reunir, em uma mesma plataforma, os processos de vender, receber, manter recursos no exterior e utilizá-los em despesas empresariais.

Da venda internacional ao dinheiro disponível na conta

Uma empresa brasileira que passa a vender para outros países costuma recorrer a diferentes serviços para processar pagamentos, converter moedas, movimentar recursos e realizar despesas internacionais. É essa fragmentação que a Dubpay pretende reduzir.

Com a nova estrutura, os clientes poderão receber na Dubpay Global Account os recursos provenientes de vendas internacionais. O saldo poderá permanecer no exterior e ser usado no pagamento de fornecedores, tecnologia, mídia digital, assinaturas e outros custos da operação.

Segundo a companhia, o objetivo é criar um fluxo financeiro internacional integrado e simplificar a expansão de empresas brasileiras para outros mercados.

Cartões Visa integrados à plataforma

Os cartões virtuais poderão ser criados para finalidades específicas, como publicidade, softwares, fornecedores ou departamentos internos, ampliando o controle das empresas sobre os gastos. Também haverá um cartão físico vinculado à conta.

Segundo a Dubpay, ao utilizar diretamente o saldo mantido no exterior, as compras internacionais feitas com o cartão da conta global não terão cobrança de IOF sobre a transação, diferentemente do modelo tradicional de cartões brasileiros.

A estratégia aproxima a fintech de um modelo no qual pagamentos, conta internacional e cartões funcionam em um único ecossistema, conectando o faturamento obtido no exterior às despesas globais da empresa.

Infraestrutura para operar no mundo

O lançamento amplia o posicionamento da Dubpay, que deixa de atuar apenas no recebimento de pagamentos e passa a acompanhar seus clientes em uma parcela maior do ciclo financeiro internacional.

"Uma empresa processava o pagamento, outra fazia o câmbio, outra fornecia a conta internacional e outra, o cartão. Nossa proposta é integrar essa estrutura dentro do ecossistema da Dubpay", afirma Maurício Seixas, fundador e CEO da fintech.

Para o executivo, a oportunidade vai além de oferecer uma conta internacional. A meta é permitir que uma empresa venda no Brasil e no exterior, receba diretamente em sua conta global e utilize os recursos em qualquer lugar do mundo.

US$ 2 milhões para acelerar a expansão

Os recursos captados serão destinados ao desenvolvimento tecnológico, à ampliação da infraestrutura internacional e ao lançamento de produtos financeiros. Parte do investimento apoiará a expansão da Dubpay Global, com novas integrações, contas internacionais, emissão de cartões e soluções para o mercado cross-border.

"O Brasil criou uma geração de empresas extremamente eficientes em vender pela internet. O próximo passo é dar a essas empresas infraestrutura financeira para que elas não precisem pensar apenas no mercado brasileiro. Queremos que uma empresa consiga nascer no Brasil e operar globalmente utilizando a Dubpay", afirma Seixas.

A disputa pela infraestrutura financeira global

A expansão ocorre em um mercado no qual pagamentos internacionais, contas multimoeda e soluções cross-border ganham espaço. O diferencial buscado pela Dubpay está na integração desses serviços à plataforma que o cliente já utiliza para vender.

Na prática, uma venda feita no exterior poderá gerar saldo diretamente na conta global, e esses recursos poderão ser utilizados pelos cartões físicos ou virtuais da própria infraestrutura.

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A tese de longo prazo é acompanhar uma empresa desde a primeira venda até sua internacionalização, oferecendo a estrutura necessária para vender, receber e operar no mundo.