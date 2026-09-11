Sinais de que o ERP da empresa precisa de módulo de relatórios com IA

Empresas que ainda dependem de planilhas paralelas para consolidar informações do sistema de gestão podem estar diante de um sinal claro de que o ERP não acompanha mais as necessidades de relatório do negócio. A limitação costuma aparecer em empresas com processos específicos, como as de distribuição, indústria e serviços especializados, que enfrentam dificuldade para obter análises gerenciais sob medida em softwares padronizados, sobretudo à medida que o negócio cresce e os processos internos se tornam mais complexos.

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Quais são os sinais de que o sistema está desatualizado

Entre os sinais mais comuns estão a necessidade de recorrer a planilhas paralelas para fechar números que o sistema não entrega prontos, a dependência de uma nova rodada de desenvolvimento cada vez que surge uma demanda de relatório diferente e o tempo elevado que as equipes gastam compilando manualmente informações que já estão registradas no sistema. Uma distribuidora que precisa cruzar dados de vendas por região, uma indústria que acompanha lotes de produção linha a linha ou uma prestadora de serviços especializados que fatura por projeto são exemplos de operações em que o relatório padrão do ERP raramente é suficiente sozinho. Segundo a McKinsey & Company, a automatização desse processo pode reduzir em até 40% o tempo gasto por executivos para compilar e analisar relatórios manuais, o que reforça o quanto esse gargalo pesa na rotina de gestão.

Uma alternativa que tem ganhado espaço é o ERP customizado com módulo web integrado a inteligência artificial (IA), que permite ao gestor solicitar relatórios personalizados diretamente pela plataforma. É o caso da GestãoPro, especializada em ERP sob medida para pequenas e médias empresas (PMEs) .

“O módulo web com IA permite que o gestor solicite relatórios personalizados de forma direta, sem a necessidade de aguardar desenvolvimentos específicos para cada nova demanda de informação”, observa Edson Souza, diretor da GestãoPro.

O que muda quando o ERP acompanha a necessidade de relatório

Com o módulo web e IA, a análise passa a considerar o histórico operacional e as particularidades de cada negócio, o que reduz a necessidade de planilhas paralelas e consolidações manuais. A tendência de consolidação de ERPs customizados com camadas de IA analítica no mercado de tecnologia de gestão reforça que empresas de médio porte têm buscado mais autonomia para extrair informações estratégicas, sem depender de desenvolvimentos pontuais cada vez que a gestão precisa de um novo recorte de dados. A Gartner projeta que mais de 65% das empresas já integram ou planejam integrar inteligência artificial generativa ou preditiva aos seus sistemas de gestão, o que indica que esse tipo de sinal tende a se tornar ainda mais comum nos próximos anos.

Para quem reconhece esses sinais na rotina da empresa, a atualização do sistema de gestão pode ser o próximo passo para reduzir o trabalho manual e ganhar precisão nas análises gerenciais.

Sobre o GestãoPro

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Fundado em 2009, o GestãoPro é uma empresa brasileira de tecnologia com sede em Manduri, São Paulo. A GestãoPro Tecnologia e Serviços LTDA desenvolve soluções de gestão empresarial para negócios de vários segmentos e portes, atendendo entre 900 e 1.200 clientes em todos os estados brasileiros e também clientes de outros países. Sua plataforma conta com módulos de compras, vendas, PDV, PCP, financeiro, estoque, relatórios e força de vendas, além de versões para Windows e web e integrações com plataformas de comércio eletrônico.