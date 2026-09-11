Hadassa Viagens amplia atuação e lança nova experiência ao público

O turismo internacional ganha um novo espaço na televisão brasileira. A Hadassa Viagens estreia neste domingo, 13 de setembro, das 15h às 15h30, o Show de Prêmios Hadassa, programa de televisão que reúne viagens, entretenimento, experiências turísticas e grandes premiações para espectadores de diferentes regiões do país.

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Apresentado pelo empresário Jean Patrick Garcia Baleche, CEO do Grupo Hadassa Viagens, o programa marca uma nova etapa da empresa, que amplia sua presença para além da operação turística e passa a investir também em conteúdo televisivo como ferramenta de relacionamento e aproximação com o público.

A estreia ocorre após a empresa divulgar, em 6 de setembro, os cinco primeiros contemplados da BackTrip, iniciativa de cupons premiados ligada ao ecossistema da companhia. Os ganhadores são de São Paulo, Maceió, Goiás, Campinas e São José do Rio Preto e receberam viagens para Europa, Israel e Chile, além de um cruzeiro e uma Eurotrip por três países.

A partir de 13 de setembro, novas premiações serão realizadas dentro da programação prevista para o projeto, que deve permanecer em atividade por até um ano. Além das viagens nacionais e internacionais, a iniciativa prevê outros prêmios, incluindo veículos elétricos, produtos de tecnologia e brindes.

Turismo e entretenimento na televisão

O Show de Prêmios Hadassa foi desenvolvido com a proposta de transformar o universo das viagens em entretenimento para a televisão. Durante as edições, o público poderá conhecer destinos, acompanhar experiências de viajantes, descobrir novidades do mercado turístico e participar das ações promovidas pela empresa.

Destinos do Oriente Médio, Europa, Estados Unidos e América do Sul estarão entre os destaques da programação, aproximando os espectadores de diferentes culturas e possibilidades de viagem.

A estratégia também reforça o movimento de expansão da Hadassa Viagens. Com 18 anos de atuação no segmento, a empresa informa já ter embarcado mais de 1,35 milhão de passageiros para destinos nos cinco continentes e reunir mais de 750 mil clientes em seu ecossistema.

A chegada à televisão representa, portanto, uma nova frente de comunicação para uma companhia que construiu sua trajetória especialmente no turismo internacional.

Para Jean Patrick Garcia Baleche, a televisão permite estabelecer uma relação ainda mais próxima com o consumidor e apresentar o turismo de uma maneira acessível e dinâmica.

"Queremos levar para dentro da casa dos brasileiros um pouco da experiência de conhecer o mundo. O programa reúne entretenimento, destinos, oportunidades e premiações, criando uma conexão diferente entre o público e o turismo", afirma o empresário.

Cupons ampliam experiência dos clientes

Uma das iniciativas apresentadas pela empresa é a BackTrip, modalidade de cupons que oferece benefícios aos clientes e participação nas premiações promovidas pela companhia.

Segundo a Hadassa Viagens, a cada dez unidades adquiridas, o cliente pode obter descontos entre R$ 300 e R$ 750 para utilizar na compra de viagens oferecidas pela operadora, além da possibilidade de ser contemplado nas campanhas de premiação.

A proposta busca integrar benefício comercial, experiência de viagem e entretenimento. Os primeiros contemplados demonstram também o alcance geográfico da iniciativa, com participantes de diferentes cidades e estados brasileiros. A expectativa da companhia é ampliar essa participação nacional conforme o programa avance e novas edições sejam transmitidas.

Nova fase da Hadassa Viagens

A estreia do programa de televisão integra uma estratégia de diversificação da presença institucional da Hadassa. A empresa pretende utilizar o espaço televisivo não apenas para apresentar seus produtos, mas também para divulgar destinos e mostrar diferentes experiências relacionadas ao turismo internacional.

O formato permite trabalhar informação e entretenimento em uma mesma atração, apresentando possibilidades de roteiros e experiências para brasileiros interessados em viajar pelo mundo. A televisão também amplia o alcance de uma estratégia que até então estava concentrada principalmente no relacionamento direto com clientes e na operação de viagens.

Com o novo programa, a empresa passa a ocupar um espaço nacional de comunicação, levando sua experiência no setor turístico para uma audiência mais ampla.

Experiência para quem deseja conhecer o mundo

O Show de Prêmios Hadassa nasce com a proposta de aproximar os brasileiros de destinos internacionais e mostrar que uma viagem começa muito antes do embarque. Conhecer culturas, descobrir lugares, planejar roteiros e acompanhar experiências também fazem parte desse processo.

A combinação de turismo, entretenimento, participação do público e premiações será a base das edições da atração.

Para a Hadassa Viagens, o lançamento representa ainda a oportunidade de estabelecer uma nova conexão com consumidores de diferentes regiões do Brasil e apresentar o turismo internacional de maneira mais próxima da rotina das famílias.

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Com estreia marcada para domingo, 13 de setembro, das 15h às 15h30 na TV, o programa inaugura uma nova etapa da trajetória da empresa e reforça a aposta do Grupo Hadassa na integração entre turismo, comunicação e entretenimento.