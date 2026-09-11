Márcio Local leva o samba soul brasileiro ao mundo e emplaca música no Globoplay

Nascido e criado em Realengo, no Rio de Janeiro, o cantor e compositor Márcio Local construiu uma trajetória musical que atravessa fronteiras, unindo samba, soul e outras referências da música negra brasileira. Sua carreira o levou de palcos nacionais a apresentações em cidades como Washington, Londres, Paris e Abu Dhabi, com reconhecimento internacional e presença em produções de alcance global.

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A formação musical do artista é marcada pela influência de nomes como Jorge Ben Jor, Tim Maia, Banda Black Rio, Carlos Dafé e Trio Mocotó. Esse repertório moldou um trabalho que dialoga com samba, soul, funk e rap, resultando em uma sonoridade que conquista públicos dentro e fora do Brasil.

O álbum "Samba Sem Nenhum Problema" marcou um ponto de virada na projeção internacional de Márcio Local. O disco despertou o interesse de figuras da indústria musical, como Armando Pittigliani e o produtor Mario Caldato Jr., o que abriu caminho para o lançamento de seu trabalho nos Estados Unidos pelo selo Luaka Bop, fundado por David Byrne.

A partir dessa visibilidade, o músico expandiu sua presença para palcos internacionais de peso. O Kennedy Center, em Washington, e o GlobalFest, em Nova York, receberam suas apresentações. O artista também passou pelo WOMAD Festival e levou sua música a Londres, Paris e Abu Dhabi. Em 2009, o álbum "Adventures in Samba Soul" foi destacado pela imprensa americana.

A obra de Márcio Local também encontrou espaço em produções de grande alcance. A faixa "Soul do Samba" integrou a trilha sonora do game "FIFA Soccer 2010", levando seu trabalho a jogadores no mundo inteiro. Mais recentemente, uma de suas composições passou a fazer parte da produção "O Último Animal", disponível no Globoplay.

Com uma carreira consolidada entre Brasil e o cenário internacional, Márcio Local mantém como pilar de seu trabalho a fusão entre ritmos brasileiros e referências contemporâneas da música negra, uma assinatura que segue conquistando espaço em novas plataformas e representando a riqueza da música brasileira lá fora.

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