O Fim do Endividamento Rural Finalmente Chegou em 2026?

O problema do crédito rural não é novo no Brasil. O fantasma do endividamento voltou a rondar as porteiras de propriedades de todas as regiões produtivas do país. A inadimplência entre produtores rurais pessoas físicas chegou ao patamar recorde de 8,8% no primeiro trimestre deste ano. Entre quebras de safras provocadas por intempéries climáticas severas, margens comprimidas pela queda nos preços internacionais das commodities e taxas de juros elevadas, o campo chegou à metade de 2026 acuado por um passivo estimado em bilhões de reais.

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A pergunta que ecoa nos corredores das cooperativas e associações é direta: as medidas recentes do governo federal e o redesenho do crédito marcam o começo do fim dessa crise ou são apenas um curativo em uma ferida aberta?

Para entender o tamanho do desafio, conversamos com o especialista em crédito rural Leandro Martins, produtor rural e CEO da BM Business Agro, consultoria especializada em agronegócio, que acompanha de perto a saúde financeira dos produtores.

"O que vimos nos últimos ciclos não foi apenas uma frustração pontual de safra, mas também um choque muito sério entre custos de produção nas alturas e uma desvalorização expressiva das commodities na hora de fechar a venda. E o pior: todo o cenário contribui para que o crédito fique cada vez mais difícil de ser obtido pelo produtor para financiar a próxima safra", analisa Leandro.

A inadimplência no crédito rural bateu recordes sucessivos, impulsionada não apenas pelas perdas de produção, mas também pelo descasamento entre custos inflacionados e receitas menores na comercialização das safras recentes. O café foi uma exceção, com uma excelente safra em 2025/26, mas os preços já estão em forte queda, rumo à normalidade na safra 2026/27. Produtores das demais culturas financiaram insumos a patamares elevados e viram o preço de venda de grãos e outras commodities recuar de forma abrupta.

No lado do crédito, além dos empréstimos bancários tradicionais, o uso massivo de Cédulas de Produto Rural (CPRs), emitidas diretamente com tradings e revendas, gerou um efeito dominó de renegociações privadas e obrigações vencidas:

"Os índices de atraso subiram demais nas carteiras de pessoas físicas e jurídicas voltadas à produção primária, travando a contratação de novos investimentos nas instituições financeiras."

Segundo Leandro, esse cenário sufocou o fluxo de caixa de quem estava acostumado a gerir o negócio com margens mais confortáveis.

"O produtor rural perdeu o fôlego do capital de giro. O maior problema é que, quando o compromisso da CPR vence e o grão não paga a conta, a porteira começa a se fechar para o crédito novo", pontua o especialista.

A MP da Renegociação Resolve?

Para tentar estancar o problema e evitar um colapso generalizado no plantio, o governo federal movimentou-se para desenvolver novas ferramentas de repactuação de dívidas e CPRs de produtores afetados por quebras consecutivas de safra, por meio da Medida Provisória nº 1.376/2026, publicada em julho de 2026.

As propostas buscam abrir caminho para a repactuação de um volume expressivo de obrigações financeiras acumuladas no campo. O desenho das linhas de alívio estipula condições variadas de acordo com o porte, contemplando desde limites acessíveis para a agricultura familiar até prazos estendidos para médios e grandes produtores. Pela primeira vez, com tanta ênfase nos debates, busca-se dar vazão ao resgate e à substituição de CPRs vencidas por meio de emissões estruturadas e captações direcionadas.

Contudo, Leandro alerta que a eficácia dessas medidas depende de o recurso chegar à ponta e da rapidez com que isso ocorrerá.

"A Medida Provisória traz um alívio psicológico e legal importantíssimo, mas o produtor não pode morrer na praia da burocracia bancária. Se a renegociação demorar meses para ser aprovada nas agências, o ciclo de plantio atual será comprometido. Também não adianta o banco renegociar o que ficou para trás, mas fechar as portas para o produtor obter um novo crédito na instituição. A primeira medida só faz sentido se viabilizar a segunda. O problema que precisamos resolver, no fim das contas, é continuar viabilizando o financiamento da operação do produtor. Apenas regularizar o nome dele, mas fechar a porta para novos recursos, não adiantaria nada", avalia.

O Papel do Plano Safra e dos Fiagros na Nova Dinâmica

Enquanto o governo tenta resolver o passivo do passado, o Plano Safra busca pavimentar o futuro, aportando recursos para custeio e comercialização. Contudo, o início do ano agrícola foi marcado por debates intensos sobre a lentidão na equalização dos juros e o receio dos bancos tradicionais de emprestar para quem já carrega restrições cadastrais.

Leandro pontua:

"A situação do crédito está muito complicada. Mesmo produtores com um bom cadastro, que nunca haviam enfrentado problemas para obter crédito, estão, por vezes, recebendo negativas para novos recursos nos bancos com os quais já possuem relacionamento. Grande parte dos produtores que nos procuram tem esse perfil e se encaixa nesse problema. E aqui estamos falando do produtor rural que possui garantia real. Para os arrendatários, a situação é ainda mais complicada. O crivo do crédito realmente está muito apertado. Oficialmente, o dinheiro está disponível, mas, na prática, o que temos visto é que poucos produtores estão conseguindo acesso facilitado a ele."

Paralelamente, os Fiagros - Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - ganham protagonismo como ferramentas do mercado de capitais. Embora tenham nascido com forte apelo para a aquisição de terras e o financiamento direto, os fundos vêm sendo forçados a se adaptar para lidar com a reestruturação de ativos estressados.

Para Leandro Martins, o mercado de capitais veio para preencher uma lacuna que o crédito oficial já não consegue suprir sozinho.

"O crédito tradicional público tem limites orçamentários claros. O agro tem crescido em ritmo e volume muito superiores à capacidade de financiamento do Plano Safra. Os Fiagros e outras estruturas privadas precisam aprender a absorver esse excedente e a precificar o risco, tornando-se aliados vitais na reciclagem do endividamento do agro e no financiamento dos produtores", observa.

É Possível Resolver o Problema do Crédito e do Financiamento no Agro?

A avaliação de Leandro divide-se em dois cenários principais para os próximos anos:

"Ainda tem jeito. Felizmente, temos conseguido ajudar muitos produtores a colocar a casa em ordem na BM Agro. Se as regras de renegociação da MP nº 1.376 avançarem sem grandes distorções legislativas e os prazos de adesão fluírem bem, o produtor ganhará o fôlego necessário para atravessar o vale sem perder o patrimônio. Se isso se somar a uma eventual estabilização cambial, a juros menores e à recuperação das margens e dos preços, o setor conseguirá retomar um ciclo sustentável.

Para que esse cenário se concretize, o crédito precisa fluir adequadamente. Ainda assim, mesmo em uma perspectiva otimista, as exigências burocráticas e a exclusão de determinados grupos podem deixar de fora boa parte de quem mais precisa e produz, como os arrendatários. Por outro lado, se o custo financeiro permanecer alto e inacessível e se tivermos uma safra ruim, a reestruturação será apenas o adiamento de uma crise estrutural de insolvência generalizada."

Fechando o panorama, Leandro resume o sentimento do setor produtivo para os próximos meses:

"O fim do endividamento rural não virá apenas por um decreto mágico, mas pela combinação de uma renegociação realista, disciplina de gestão dentro da porteira e, principalmente, acesso mais facilitado ao crédito. 2026 é o ano da virada de chave: ou saneamos o passivo com inteligência financeira agora, ou entraremos em um ciclo crônico de descapitalização do campo", conclui.

Leandro e a BM Agro colocaram-se à disposição para auxiliar produtores rurais de qualquer estado:

"Hoje, na BM Agro, temos a maior página de produtores rurais do Brasil no Instagram, a @bmbusinessagro. Também temos comunidades no WhatsApp para os produtores. Os conteúdos disponibilizados nesses canais são gratuitos e têm como objetivo informar o produtor rural sobre o que está acontecendo no agronegócio, oferecer insights de gestão para produtores de todos os portes e conectá-los a outros produtores.

O produtor rural bem-informado vai mais longe. Quem quiser ainda mais informações ou auxílio em suas operações também pode nos acionar por qualquer um desses canais de atendimento. Nossa equipe está sempre pronta para receber produtores de qualquer lugar do Brasil e fazer tudo o que for possível e necessário para levar ao produtor o recurso de que ele precisa, na velocidade de que necessita."

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