Conexão Praia defende atendimento humano contra golpes com fotos de IA

A Conexão Praia, primeira empresa do Brasil especializada em turismo de praia, defende publicamente o atendimento humano como resposta a um problema crescente do setor: anúncios de aluguel por temporada com fotos tratadas por inteligência artificial, que podem esconder problemas reais do imóvel e levar o viajante a fechar uma reserva que não corresponde ao que foi prometido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para a empresa, a questão não é rejeitar a tecnologia, mas evitar que ela substitua o contato humano justamente no momento em que o cliente mais precisa de orientação, que é antes de fechar a viagem, quando o menor preço, e não a qualidade da oferta, tende a decidir a escolha da hospedagem. É esse tipo de situação que, segundo a Conexão Praia, reforça por que a empresa defende o atendimento humano como alternativa ao excesso de automação no turismo.

Autoridade construída com vídeos reais

É nesse ponto que a Conexão Praia constrói sua autoridade no tema: a empresa produz vídeos reais gravados dentro das hospedagens parceiras, mostrando ambientes e estrutura antes da decisão de compra, o que permite conferir as características da hospedagem com mais segurança do que uma foto isolada consegue oferecer.

“Trabalhamos para que tudo aconteça perfeitamente, e isso exige organização, conferência e atenção. A hospedagem, a passagem, o táxi na chegada e os passeios fazem parte de uma mesma experiência. Cada detalhe precisa ser cuidado. Se surgir um imprevisto, precisamos agir com responsabilidade”, afirma Vanuza Rodrigues, diretora da Conexão Praia.

Assessoria cobre a viagem inteira

Os Agentes de Viagem e Consultores da Conexão Praia acompanham o cliente da escolha da hospedagem até o retorno para casa, incluindo emissão de passagem aérea ou rodoviária e apoio no planejamento dos passeios do destino. Segundo a empresa, esse acompanhamento reduz a chance de o viajante ser surpreendido por uma oferta que não corresponde ao anunciado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia