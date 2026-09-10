ANFAMOTO completa 46 anos e amplia atuação em defesa do setor de motopeças

A ANFAMOTO (Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de Motopeças) completa 46 anos de história. Nesse período, acompanhou as mudanças do mercado de motocicletas no Brasil e a transformação da moto em um dos principais meios de transporte e trabalho para milhões de brasileiros.

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A entidade representa diferentes segmentos ligados ao mercado de motopeças e acessórios, entre fabricantes, atacadistas, distribuidores, representantes comerciais e varejistas. Ao longo dos anos, também passou a participar de discussões que envolvem questões como qualidade dos componentes, manutenção das motocicletas, segurança e combate à comercialização de produtos irregulares.

Uma das preocupações da Associação é ampliar a atenção dada à manutenção preventiva. A avaliação é de que uma motocicleta em boas condições mecânicas e com componentes adequados contribui para a segurança no trânsito.

A utilização de peças de procedência também está entre os pontos defendidos pela entidade. O comércio de produtos falsificados, irregulares ou sem procedência, segundo a ANFAMOTO, prejudica empresas que atuam dentro da legalidade e pode trazer riscos para quem utiliza a motocicleta.

As mudanças no mercado

O setor de motopeças também passa por mudanças provocadas pela digitalização do comércio, pelas novas tecnologias e pelas novas formas de mobilidade. O crescimento das atividades profissionais realizadas com motocicletas e a necessidade de qualificação da mão de obra são outros pontos que fazem parte desse cenário.

As mudanças tributárias e o comportamento do consumidor também devem influenciar os próximos anos do mercado.

Para Orlando Cesar Leone, presidente da ANFAMOTO, os 46 anos representam tanto a história construída pela entidade quanto a responsabilidade de acompanhar as transformações do setor.

"Celebrar 46 anos é reconhecer todos aqueles que ajudaram a construir a ANFAMOTO, mas também assumir a responsabilidade de preparar o setor para os próximos anos. Nossa história foi construída por empresários, profissionais e parceiros que acreditam na força do mercado de duas rodas. Queremos continuar promovendo união, representatividade, segurança, profissionalização e desenvolvimento para toda a cadeia de motopeças e acessórios", afirma.

Ao completar 46 anos, a ANFAMOTO mantém a atuação junto às empresas e profissionais do segmento e amplia a participação em discussões que envolvem o futuro do mercado de motopeças e acessórios no Brasil.

Sobre a ANFAMOTO

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A ANFAMOTO (Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de Motopeças) representa empresas que atuam no mercado brasileiro de motopeças e acessórios. A entidade trabalha pela integração dos diferentes segmentos da cadeia e participa de debates relacionados ao desenvolvimento, à profissionalização e à segurança do setor de duas rodas.