Contratar errado na saúde custa até 15 vezes o salário do profissional

Chega ao mercado a APTTOS, empresa especializada em recrutamento e seleção para instituições de saúde de alto padrão. A marca nasce de mais de dez anos de experiência da Destak Consultoria na formação de equipes para clínicas médicas, hospitais e laboratórios em todo o país, e de um problema que o setor conhece bem: uma contratação equivocada pode custar até 15 vezes o salário mensal do profissional, somando rescisão, retrabalho, treinamento, queda de produtividade e impacto direto na experiência do paciente.

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Diferentemente das plataformas generalistas de emprego, que concentram hoje a maior parte das vagas do setor, a APTTOS atua com metodologia própria: além da competência técnica, cada candidato é avaliado em perfil comportamental, fit cultural e compatibilidade com o ritmo de operação da instituição, incluindo hierarquia e estilo de liderança. Aplicado ao longo da última década, o método alcança aproximadamente 88% de assertividade nas contratações, índice que motivou a criação da nova empresa.

"Na saúde, uma contratação vai muito além do currículo. Quando ela dá errado, o custo pode chegar a 15 salários, mas o prejuízo maior é invisível: desgasta a equipe, enfraquece a cultura e compromete a experiência do paciente. A APTTOS nasceu para elevar o padrão dessas decisões, com o olhar de quem passou dez anos dentro das operações de saúde", afirma Patrícia Vasconcellos, fundadora da APTTOS e da Destak Consultoria.

A metodologia da consultoria agora ganha escala por meio de uma plataforma digital desenvolvida exclusivamente para o segmento. Nela, clínicas, hospitais e laboratórios de alto padrão acessam processos seletivos estruturados, e profissionais de saúde (de médicos e enfermeiros a biomédicos, recepcionistas e gestores) cadastram seus perfis em um ambiente pensado para as especificidades do setor.

"Currículo abre portas, mas permanência depende de comportamento, cultura e propósito. É isso que avaliamos em cada processo", completa a executiva. Segundo ela, o objetivo da APTTOS é reduzir a rotatividade nas instituições de saúde, um dos principais fatores de custo e de perda de qualidade assistencial do setor.

As primeiras vagas já estão abertas. Empresas e profissionais podem se cadastrar em www.apttos.com.br, com atuação em todo o território nacional.

Sobre a APTTOS

A APTTOS é uma empresa de recrutamento e seleção especializada em instituições de saúde de alto padrão. Criada a partir de mais de dez anos de experiência da Destak Consultoria na formação de equipes para clínicas, hospitais e laboratórios, combina metodologia proprietária de avaliação (técnica, comportamental e cultural) com uma plataforma digital dedicada ao setor. Mais informações em www.apttos.com.br| @apttos.br

Sobre a Destak Consultoria

A Destak Consultoria é uma empresa especializada em gestão estratégica, operação, tecnologia e performance para clínicas médicas premium. Com quase uma década de atuação exclusiva no setor da saúde, já participou da estruturação e crescimento de mais de 300 operações médicas, desenvolvendo soluções personalizadas para especialidades como dermatologia, cirurgia plástica, nutrologia e longevidade. Seu modelo integra gestão, marketing, processos, inteligência comercial e tecnologia para aumentar a eficiência operacional, aprimorar a experiência do paciente e impulsionar o crescimento sustentável das clínicas. Nos últimos anos, a empresa ampliou sua atuação com o desenvolvimento de soluções próprias de Inteligência Artificial, reforçando seu compromisso em transformar a gestão médica por meio da inovação.

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Agência Viva

Renata Nascimento - renata@agenciaviva.com

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Andressa Bregalanti - andressa@agenciaviva.com