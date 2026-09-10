Vauti aposta em tecnologia e cuidados especiais para transformar o emagrecimento

A crescente procura por tratamentos para controle do peso vem impulsionando novos modelos de atendimento na área da saúde. Nesse cenário, a Vauti Saúde aposta na combinação entre tecnologia, medicina e acompanhamento individualizado para estruturar uma jornada realizada de forma remota, da avaliação inicial ao suporte durante o tratamento.

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Nos últimos anos, medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida ganharam espaço no tratamento da obesidade e ficaram popularmente conhecidos como "canetinhas". Administradas por via subcutânea, essas substâncias atuam em mecanismos relacionados à saciedade e à regulação do apetite e apresentaram resultados relevantes de redução de peso em estudos clínicos.

A tirzepatida tem se destacado pelos resultados observados em pesquisas recentes, enquanto a semaglutida se consolidou entre as terapias utilizadas no manejo do excesso de peso. O uso desses medicamentos, no entanto, depende de indicação médica. A escolha da terapia, as doses e a continuidade do tratamento devem considerar o perfil e as condições de saúde de cada paciente.

É nesse ponto que a Vauti busca se posicionar. A empresa estruturou uma plataforma que integra avaliação médica, eventual prescrição, acompanhamento nutricional e suporte especializado em um único fluxo digital.

A jornada começa com o preenchimento de um questionário de saúde pela internet. As informações são encaminhadas a um médico, responsável por avaliar o histórico do paciente e verificar se há indicação para o tratamento. O profissional pode solicitar informações adicionais ou uma consulta antes de definir a conduta.

Quando há indicação e prescrição, a medicação pode ser adquirida por meio de farmácia parceira e enviada à residência do paciente. O acompanhamento segue de forma remota, com suporte de nutricionistas e outros profissionais. O modelo permite que o serviço seja acessado por pacientes de diferentes regiões do país, reduzindo a necessidade de deslocamentos para consultas presenciais.

Para a empresa, a digitalização não está ligada apenas à comodidade. A estratégia também busca enfrentar uma das principais barreiras encontradas por quem procura esse tipo de tratamento: o custo de reunir consultas, acompanhamento nutricional e medicamentos ao longo de vários meses.

"Durante muito tempo, fazer esse tratamento com segurança era coisa para quem tinha dinheiro. Consulta particular cara, nutricionista, medicação original, tudo isso somado saía do alcance da maioria das pessoas. Quem não podia pagar acabava se virando sozinho, comprando por conta própria ou usando medicação clandestina. A Vauti nasceu para mudar essa conta: colocar médico, nutricionista e medicação original aprovada pela Anvisa dentro de um valor que cabe no mês de mais gente", afirma Matheus Senna, cofundador da Vauti Saúde.

Na avaliação da companhia, o custo do medicamento é apenas uma parte da equação. A manutenção de uma estrutura de acompanhamento ao longo do processo também pesa no orçamento e pode levar pacientes a buscar alternativas sem orientação profissional.

Ao concentrar diferentes etapas em ambiente digital, a Vauti tenta reduzir parte dessas barreiras sem retirar o profissional de saúde do processo. A proposta é fazer com que a tecnologia funcione como uma ponte entre paciente, médico, nutricionista e tratamento.

O modelo surge em um momento em que o avanço das novas terapias contra a obesidade também amplia o debate sobre automedicação, uso inadequado e aquisição de produtos sem procedência conhecida. Nesse contexto, acompanhamento médico e nutricional ganha importância não apenas na indicação do medicamento, mas também no monitoramento da resposta ao tratamento.

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Em um mercado marcado pela rápida popularização das chamadas "canetinhas", a Vauti aposta que o diferencial estará menos no acesso isolado ao medicamento e mais na estrutura criada ao redor dele. A estratégia é transformar uma terapia que ganhou enorme visibilidade nos últimos anos em uma jornada acompanhada, com avaliação profissional e acesso digital em diferentes regiões do país.