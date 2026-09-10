No Competition Infinity Gaming firma acordo para até 10 mil robôs humanoides

A No Competition Infinity Gaming Development Services L.L.C, empresa presidida pelo empresário angolano Manuel Zau Polo, firmou um contrato de cinco anos com a chinesa Jiangsu Yunmu Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. para o fornecimento e desenvolvimento de aplicações envolvendo 10 mil robôs humanoides.

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O acordo prevê uma implementação gradual das tecnologias ao longo do período e inclui desenvolvimento de software, testes, projetos-piloto e aplicações comerciais. A estratégia tem como foco mercados da África e do Oriente Médio e envolve setores como construção civil, hotelaria, educação, alimentação e serviços.

A parceria representa uma ampliação da atuação da No Competition Infinity Gaming, até então ligada principalmente ao desenvolvimento de experiências e ambientes digitais. A empresa pretende usar tecnologias comuns à indústria de games, como simulação tridimensional e ambientes virtuais, em conjunto com inteligência artificial, gêmeos digitais e robótica.

A operação também marca uma aproximação entre a companhia e a cadeia chinesa de desenvolvimento e produção de robôs humanoides, segmento que tem recebido investimentos crescentes diante da perspectiva de utilização dessas máquinas em atividades industriais e de serviços.

Pelo modelo desenhado entre as empresas, parte das operações poderá ser inicialmente reproduzida em ambientes digitais. Os sistemas permitem simular tarefas, avaliar riscos e testar processos antes da execução por equipamentos físicos. A lógica é semelhante à utilizada por gêmeos digitais na indústria, tecnologia que cria representações virtuais de ambientes, equipamentos ou processos reais para acompanhar e testar seu funcionamento.

Aplicação começa por projetos-piloto

Embora o contrato estabeleça um horizonte de cinco anos e contemple 10 mil unidades, a implementação deverá ocorrer de forma progressiva.

A primeira etapa envolve validação tecnológica e projetos-piloto, e a partir dos resultados, as empresas pretendem ampliar a utilização dos robôs para operações comerciais em diferentes mercados.

Na construção civil, as aplicações estudadas incluem transporte de materiais, inspeções, medições e atividades repetitivas.

Na hotelaria e em serviços, os robôs poderão ser utilizados em entregas internas, movimentação de materiais e suporte a determinadas operações. A educação também está entre as áreas consideradas pela parceria. Nesse caso, os equipamentos poderão ser utilizados em programas de formação ligados à programação, inteligência artificial, automação e robótica.

A aposta ocorre em um momento em que fabricantes de robôs humanoides buscam avançar da fase de demonstração tecnológica para aplicações comerciais capazes de justificar economicamente a adoção das máquinas. Para isso, fatores como custo operacional, produtividade, segurança, autonomia e capacidade de executar tarefas em ambientes não controlados deverão determinar a velocidade de adoção da tecnologia.

África e Oriente Médio entram na estratégia

A No Competition Infinity Gaming Development Services L.L.C pretende utilizar a parceria com a Jiangsu Yunmu Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. para construir uma operação que conecte a capacidade industrial chinesa a mercados da África e do Oriente Médio.

A estratégia considera características distintas das duas regiões. Na África, a companhia identifica oportunidades relacionadas à expansão da infraestrutura, urbanização, logística, educação e necessidade de aumento de produtividade.

A empresa também pretende associar a implantação das tecnologias à capacitação de profissionais locais.

No Oriente Médio, a aposta está relacionada ao aumento dos investimentos em inteligência artificial, automação, cidades inteligentes e diversificação econômica realizados por países da região. Para Manuel Zau Polo, a adoção dessas tecnologias no continente africano precisa estar associada à formação de mão de obra especializada e à transferência de conhecimento.

A intenção é que a chegada dos equipamentos seja acompanhada pela formação de engenheiros, programadores, técnicos e operadores capazes de trabalhar com sistemas de inteligência artificial e robótica.

Games como ponto de partida

A entrada da No Competition Infinity Gaming no segmento de robótica está relacionada à convergência entre tecnologias utilizadas em games e ferramentas que ganharam espaço em aplicações industriais. Motores gráficos, simulações tridimensionais e ambientes virtuais já são utilizados para reproduzir fábricas, edifícios e operações logísticas antes da implementação física dos projetos.

Com a evolução da inteligência artificial, esses ambientes também passaram a ser utilizados no treinamento de sistemas capazes de controlar máquinas e robôs.

É nesse ponto que a empresa pretende posicionar parte de sua operação. Ambientes virtuais funcionariam como espaços de simulação e treinamento, enquanto os robôs seriam responsáveis pela execução física de determinadas tarefas.

Para a Jiangsu Yunmu Intelligent Manufacturing Technology, a parceria abre espaço para ampliar a aplicação de suas soluções fora da China e testar os equipamentos em diferentes condições operacionais e econômicas. O desafio será transformar a escala prevista no contrato em operações comercialmente sustentáveis.

Com 10 mil robôs previstos ao longo de cinco anos, o acordo coloca a No Competition Infinity Gaming diante de uma mudança relevante em seu modelo de atuação. A empresa passa de uma operação concentrada no ambiente digital para uma estratégia que busca combinar software, inteligência artificial, simulação e máquinas físicas.

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A execução dos projetos-piloto e os resultados econômicos das primeiras aplicações deverão determinar a velocidade dessa expansão na África e no Oriente Médio.