Empresa lucra, mas perde dinheiro? Veja os sinais que sua gestão pode estar ignorando

Existe um tipo de prejuízo que não aparece em nenhum relatório e que boa parte dos empresários mineiros só percebe tarde demais: a empresa fatura bem, tem mercado saudável, mas a margem vai encolhendo mês a mês sem uma explicação clara. Não há uma crise visível para apontar, nem um evento específico que justifique a perda. O que existe é um padrão, e reconhecer esse padrão é o primeiro passo para reverter a situação antes que ela se torne estrutural.

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Levantamento da RZ3 aponta esse fenômeno como um dos riscos mais corrosivos e menos discutidos dentro das empresas: o desgaste contínuo de indicadores como EBITDA, fluxo de caixa, margem operacional, capital de giro e ROIC (Retorno sobre o Capital Investido), métricas que no fim definem se o negócio está de fato gerando valor ou apenas sustentando receita.

O primeiro sinal: tarefas que se repetem

Um dos indícios mais simples de identificar é o retrabalho. Uma tarefa que precisa ser refeita porque a primeira execução falhou, uma informação digitada duas vezes, uma aprovação que volta pro início do processo. Cada episódio, isolado, parece pequeno e tolerável. Ao longo de um ano, esses pequenos episódios se acumulam e consomem horas, pessoas e margem em um volume que costuma surpreender quando finalmente é medido. Vale o exercício simples de perguntar à equipe quantas vezes, na última semana, uma tarefa precisou ser refeita.

O segundo sinal: processos que só uma pessoa sabe fazer

Outro indício revelador é a existência de rotinas que ninguém desenhou formalmente, que foram surgindo por necessidade e que funcionam porque uma pessoa específica sabe fazer aquele trabalho. Enquanto essa pessoa está na empresa, tudo parece funcionar bem. O problema aparece quando ela sai, e o processo para, porque nunca foi documentado nem tinha um responsável definido. Uma operação sustentada por esse tipo de conhecimento tácito aparenta solidez até o primeiro tropeço.

O terceiro sinal: decisões tomadas no escuro

Sem indicadores operacionais consistentes, a gestão não tem como enxergar onde está perdendo eficiência, porque simplesmente não está medindo. Nesse cenário, decisões importantes acabam sendo tomadas por percepção, e a percepção, nesse terreno, costuma estar errada. Se a empresa não consegue apontar com precisão onde está a perda de margem, esse já é, por si só, um sinal de alerta.

Como isso aparece no resultado

Esses três sinais juntos formam o que a RZ3 chama de custo oculto: aquele que não aparece como linha clara no balanço, mas se dilui na margem que poderia ser maior, no prazo que poderia ser menor, no estoque mal dimensionado, na decisão que demora além da conta. Na prática, ganha forma em compras duplicadas, créditos tributários não aproveitados, atrasos de faturamento e contratos mal geridos, entre outros pontos que sobrevivem justamente porque não têm um rótulo claro.

O caminho de resposta

A saída, segundo a RZ3, passa pela governança operacional : dar estrutura ao que hoje funciona por inércia, com donos de processo definidos, indicadores estabelecidos e padronização do que se repete. Ferramentas de tecnologia, analytics e inteligência artificial ajudam a tornar essa estrutura viável em escala, transformando dado operacional bruto em decisão gerencial antes que a perda de margem vire um problema maior.

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Para o empresário mineiro que reconhece um ou mais desses sinais na própria operação, o alerta é direto: o risco mais caro nem sempre vem de fora, do mercado ou da concorrência. Às vezes ele já está dentro de casa, silencioso, e só aparece quando alguém decide medir.