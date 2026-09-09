A expansão de grandes operadoras de turismo para o setor de radiodifusão marca uma nova etapa na disputa pela atenção do consumidor brasileiro. No último domingo, dia 6 de setembro, a estreia do programa Show de Prêmios Hadassa Viagens consolidou a entrada oficial do setor de viagens internacionais no horário nobre do entretenimento televisivo. Comandada pelo empresário Garcia da Hadassa, CEO do Grupo Hadassa, a atração registrou expressiva audiência ao integrar turismo, distribuição de prêmios e apresentação de destinos globais em transmissão nacional.

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A migração da marca para a televisão aberta envolve investimentos estruturados e uma grade de transmissão diária de alta frequência. O formato prevê inserções de segunda a sexta-feira, das 12h10 às 12h40, e exibições nos fins de semana, das 15h às 15h30, alcançando milhões de lares em todo o país. O modelo de negócios apoia-se em campanhas de premiação que incluem veículos elétricos, produtos de alta tecnologia e pacotes para destinos internacionais, projetando um aumento significativo na captação de novos clientes para a operadora.

O movimento estratégico expõe o desafio de transformar a grade televisiva tradicional em uma plataforma direta de conversão de vendas para o mercado de viagens. Historicamente, a comercialização de pacotes turísticos dependia de agências físicas ou campanhas digitais de alto custo de aquisição. Ao assumir o comando de uma atração diária na TV aberta, o grupo busca reduzir intermediários e conectar o público diretamente aos destinos internacionais, combinando apelo promocional com o formato consagrado dos shows de prêmios.

A retenção de audiência em programas comerciais exige equilíbrio rigoroso entre o conteúdo promocional e a entrega de entretenimento de qualidade. Avaliando os bastidores dessa transição e a necessidade de inovação nos canais de venda, "a proposta do programa é transformar a televisão em uma conexão direta entre o espectador e o universo do turismo internacional, aproximando as pessoas dos grandes destinos de forma acessível", destaca o empresário Garcia da Hadassa ao analisar o formato da atração. A estratégia visa superar a saturação dos anúncios convencionais.

A dinâmica do programa foi desenhada para integrar novidades do setor, relatos de experiências de viagem, sorteios ao vivo e distribuição de brindes exclusivos. Detalhando a estrutura operacional que sustenta a atração e a expansão da empresa no setor de mídia, "o lançamento representa uma nova frente de comunicação e um passo decisivo na consolidação do Grupo Hadassa além do mercado de operadoras de viagens", explica o apresentador Garcia da Hadassa sobre o projeto. A diversificação do portfólio fortalece a presença da marca em múltiplos pontos de contato.

A exibição nacional de campanhas de prêmios e sorteios na televisão aberta impõe o cumprimento rigoroso de normas regulatórias e de conformidade legal. A operação exige auditoria em tempo real na distribuição dos prêmios, garantindo transparência no sorteio de automóveis elétricos e viagens internacionais para os espectadores. Apontando o compromisso da empresa com a idoneidade do formato comercial levado ao ar, "o foco está em proporcionar entretenimento de qualidade enquanto apresentamos oportunidades reais para que o brasileiro possa viajar pelo mundo com segurança jurídica", reforça o executivo Garcia da Hadassa durante a transmissão. Esse rigor garante a sustentabilidade do modelo na TV.

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A estreia bem-sucedida do programa estabelece uma nova referência na relação entre operadoras de turismo e veículos de comunicação de massa. O formato consolida a posição da empresa como pioneira na criação de atrações televisivas focadas no segmento de viagens e premiações em rede nacional. Projetando o impacto da atração para os próximos meses de exibição, "a expectativa é consolidar o programa como uma das principais referências em turismo internacional e entretenimento na televisão brasileira", conclui o CEO Garcia da Hadassa ao avaliar os desdobramentos da estreia. O projeto reafirma a evolução das estratégias de marketing no setor produtivo.