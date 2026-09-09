GestãoPro alerta sobre risco de abandono em projetos de ERP mal escolhidos

Um em cada quatro projetos de sistema de gestão empresarial é classificado como falha catastrófica no Brasil, segundo dados do Gartner e da Panorama Consulting reunidos pela GestãoPro , fornecedora de sistemas de gestão para pequenas e médias empresas. Nesses casos, entre 20% e 25% do total, a empresa acaba abandonando o ERP (Enterprise Resource Planning) , revertendo para a plataforma antiga ou interrompendo o projeto antes mesmo de ele entrar em operação.

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O risco de abandono está ligado a outro dado do levantamento: entre 55% e 75% dos projetos de ERP não atingem os objetivos de negócio definidos no início, seja em retorno sobre investimento, otimização de processos ou adoção plena pela equipe.

Envolvimento das áreas de negócio reduz o risco

Segundo Edson Souza, diretor da GestãoPro, boa parte dos casos de abandono nasce da decisão restrita ao departamento de tecnologia, sem a validação de finanças, operações e comercial. Quando isso acontece, o sistema tende a ter baixa aderência aos fluxos reais da empresa, o que leva a resistência dos usuários e, em casos extremos, ao uso de controles paralelos que fragmentam os dados da companhia.

Orçamento e prazo também pesam

A Panorama Consulting aponta ainda que 25% a 30% das empresas excedem o orçamento planejado, com custo final até 150% acima do previsto em projetos mais complexos, e que de 22% a 32% dos projetos atrasam além do prazo combinado.

“A disciplina na fase de escolha preserva a capacidade de investimento e impede que o ERP, concebido como alavanca de eficiência, se converta em passivo operacional de difícil reversão no balanço da companhia”, afirma o diretor da GestãoPro.

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