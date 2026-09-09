Bibiano Costa lança método inédito para estudar números primos na Bienal de SP

A matemática amazonense ganhou espaço na Bienal do Livro de São Paulo. O professor Bibiano Silva da Costa apresentou ao público, no dia 7 de setembro, o livro "O Método das Sequências A e B e as Equações que Determinam Somente Números Primos", publicado pela Editora Autografia.

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Resultado de décadas de estudos e de uma trajetória de mais de 40 anos dedicada ao ensino da matemática, a obra propõe uma nova maneira de observar a distribuição dos números primos a partir das chamadas sequências A e B e de relações matemáticas desenvolvidas pelo autor.

A proposta parte da organização dos números e da identificação dos compostos por meio de somas e equações. Após essa seleção, os números que permanecem nas sequências são apresentados pelo autor como primos. A pesquisa também aborda os chamados semiprimos e busca tornar o estudo desses números mais organizado e acessível.

Embora o tema tenha origem na matemática teórica, os números primos possuem aplicações importantes no mundo atual, especialmente em sistemas de criptografia e segurança digital, utilizados na proteção de informações bancárias, empresariais e governamentais.

Natural de Manaus, Bibiano Costa atua como professor do ensino fundamental e médio desde 1980. É graduado em Eletrônica pela Universidade Federal do Ceará (UFCE) e pós-graduado em Metodologia de Ensino de Matemática. Ao longo da carreira, também publicou artigos e possui registros na Biblioteca Nacional.

O livro tem Wilson Costa como coautor, professor de matemática formado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Para Bibiano, levar a pesquisa para a Bienal representa mais do que o lançamento de uma obra: é a oportunidade de apresentar, em um dos maiores eventos literários do país, uma investigação construída entre a sala de aula, a experiência docente e a busca por novas formas de compreender os números.

Da Amazônia para um dos principais palcos da literatura nacional, o professor amazonense transforma décadas de dedicação à matemática em uma obra que busca provocar novas perguntas sobre um dos temas mais fascinantes da ciência dos números.

Para adquirir o livro "O Método das Sequências A e B e as Equações que Determinam Somente Números Primos", é possível entrar em contato:

Perfil do Instagram: @bibianocosta55

WhatsApp: (92) 9912-1838

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