Conferência Brasileira de Cores ganha primeira edição internacional em Portugal

Depois de quatro edições realizadas no Brasil, a Conferência Brasileira de Cores atravessa o Atlântico pela primeira vez. Nos dias 18 e 19 de setembro, o evento desembarca em Portugal, na cidade de Porto, com uma programação dedicada às relações entre cores, comportamento, bem-estar, moda, neurociência, inclusão e mercado.

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Idealizada pela consultora de estilo e especialista em cores Luciana Ulrich, fundadora da Studio Immagine, a conferência chega à quinta edição com o tema "Cores que Cuidam". A expectativa é reunir cerca de 130 participantes de diferentes regiões do Brasil, de Portugal e de outros países europeus.

A escolha do destino acompanha um movimento iniciado há quatro anos. Em 2022, a Studio Immagine abriu em Porto sua primeira filial fora do Brasil. Desde então, segundo Luciana, o interesse pela coloração pessoal e pela consultoria de imagem vem crescendo no mercado europeu.

"Nos últimos dois anos, percebemos em Portugal um movimento muito semelhante ao que vivemos no Brasil entre 2021 e 2022, com um aumento expressivo da procura por serviços relacionados às cores, à imagem, ao bem-estar e à identidade visual. Entendemos que era o momento de levar o evento para a Europa e criar uma ponte de conhecimento entre os dois continentes", afirma.

Criada em 2022, a Conferência Brasileira de Cores teve sua primeira edição em Fortaleza, com mais de 200 participantes. No ano seguinte, foi realizada em São Paulo. Em 2024, chegou ao Rio de Janeiro, onde reuniu mais de 400 profissionais. A quarta edição ocorreu em 2025, no auditório do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, e recebeu mais de 400 pessoas. Agora, a estreia internacional será na sede da ANJE, a Associação Nacional de Jovens Empresários.

"Portugal ocupa uma posição estratégica nessa conexão entre Brasil e Europa. Além disso, Porto foi a cidade que recebeu nossa primeira unidade internacional. O espaço escolhido para a conferência é cercado pela natureza, tem vista para o rio e transmite o acolhimento e a tranquilidade que queríamos para esta edição", explica Luciana.

Das roupas à neurociência

A coloração pessoal ficou conhecida por identificar os tons que mais harmonizam com a pele, os olhos e os cabelos de cada pessoa. Com o crescimento do setor, no entanto, o estudo das cores passou a dialogar com áreas que vão muito além da escolha de roupas e maquiagem.

"A estética costuma ser a porta de entrada. As pessoas procuram a coloração pessoal porque querem saber quais cores as valorizam, mas logo percebem que esse processo também envolve autoestima, comportamento, comunicação, pertencimento e confiança", diz a especialista.

Essa ampliação abriu novas frentes de trabalho. Consultores de cores passaram a atuar em parceria com salões de beleza, óticas, clínicas, lojas, arquitetos, designers de interiores e profissionais da saúde. No varejo, as cartelas de coloração pessoal também começam a influenciar o atendimento e a relação dos consumidores com as coleções.

"Muitas lojas já recebem clientes com suas cartelas de cores e usam essa informação para orientar as compras. A consultoria deixou de ser vista apenas como um serviço estético e passou a ser compreendida como uma ferramenta de imagem, comunicação e bem-estar", avalia Luciana.

A mudança também aparece no perfil de quem procura a conferência. Nas primeiras edições, o público era formado principalmente por consultores de imagem e de coloração pessoal. Hoje, o evento também recebe cabeleireiros, maquiadores, visagistas, arquitetos, designers de interiores, lojistas, profissionais da moda, psicólogos e pesquisadores.

Olhar brasileiro chega à Europa

Para Luciana, a internacionalização também representa uma oportunidade de apresentar ao público europeu uma abordagem desenvolvida a partir da diversidade brasileira.

"O Brasil construiu uma maneira muito própria de trabalhar a coloração pessoal, mais humana, multidisciplinar e atenta à diversidade das peles miscigenadas. Ao mesmo tempo, Portugal e outros países europeus trazem referências culturais importantes de design, arquitetura, comportamento e consumo. Essa troca pode enriquecer o trabalho dos profissionais dos dois lados", afirma.

Durante os dois dias de evento, pesquisadores e especialistas brasileiros e europeus participarão de palestras e painéis sobre neuropsicologia da percepção, comportamento, tendências, bem-estar, mercado de luxo, acessibilidade, daltonismo, visagismo, consultoria de imagem e experiência do cliente. A programação também contará com a apresentação de pesquisas científicas inéditas.

Entre os nomes confirmados estão Luciana Ulrich, Carlos Ferreirinha, Rosa Alice Branco, José Queirós, Silvia Scigliano, Raquel Guimarães, Guilherme Ramos, Margarida Ribeiro, Julia Jordão, Rachel Jordan, Pablo Inisio, Silvana Lopes e Aysha Correa.

"Queremos mostrar que as cores não estão restritas à aparência. Elas atravessam o corpo, a mente, os espaços, as relações e a forma como percebemos o mundo. O participante deve sair da conferência atualizado, inspirado e com novas possibilidades de aplicar esse conhecimento em sua área de atuação", diz a idealizadora.

Luciana conta que não imaginava chegar tão cedo a uma edição internacional. O crescimento da unidade portuguesa e a procura por formação, atualização e intercâmbio profissional aceleraram os planos.

"As pessoas estão buscando serviços mais personalizados, consumo consciente e soluções que promovam bem-estar. As cores conversam diretamente com esses movimentos. Agora, nosso desafio é aproximar cada vez mais pesquisa, comportamento e inovação", conclui.

Serviço

V Conferência Brasileira de Cores

Data: 18 e 19 de setembro de 2026

Horário: das 9h às 18h

Local: ANJE, Associação Nacional de Jovens Empresários

Endereço: Rua de Paulo da Gama, 4150-589, Porto, Portugal

Tema: Cores que Cuidam

Programação: palestras, painéis e apresentação de pesquisas científicas

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Ingresso: acesso aos dois dias, dois almoços e quatro coffee-breaks