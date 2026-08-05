A advogada e empresária que vem transformando a defesa trabalhista das empresas

A defesa de uma empresa em um processo trabalhista não começa na audiência nem no momento em que chega a citação. Para a advogada e empresária Samara Maciel, ela começa muito antes: na organização da gestão, na preparação das lideranças, no acompanhamento dos empregados e na documentação correta de cada decisão.

Especialista em Direito e Processo do Trabalho, Samara está à frente da área trabalhista empresarial do Sousa & Maciel Sociedade de Advogados. Com uma atuação construída especialmente a partir da realidade de quem empreende, ela vem transformando a maneira como empresas lidam com conflitos internos, medidas disciplinares e aplicação da justa causa.

Sua visão é marcada por uma característica que ultrapassa a formação jurídica: Samara também é empresária. Conhece, na prática, as dificuldades de contratar, liderar equipes, administrar custos e tomar decisões que afetam diretamente a produtividade e a continuidade de um negócio.

Essa experiência explica sua postura técnica, preventiva e combativa. Em vez de atuar somente quando o processo já existe, a advogada e empresária participa da rotina dos clientes, orientando gestores, acompanhando comportamentos, organizando provas e ajudando cada empresa a agir no momento adequado.

Para Samara, a aplicação correta da justa causa não representa apenas o encerramento de um contrato de trabalho. Quando utilizada com responsabilidade, proporcionalidade e respaldo jurídico, ela pode provocar uma mudança profunda na cultura da organização.

“Quando a empresa passa a aplicar a justa causa de forma correta, técnica e documentada, toda a equipe percebe que as regras são levadas a sério. Isso fortalece os bons empregados, devolve segurança aos gestores e reduz a repetição de comportamentos que poderiam se transformar em processos trabalhistas. A mudança não acontece apenas no jurídico. Ela acontece na cultura da empresa”, afirma Samara Maciel.

A metodologia desenvolvida pela advogada e empresária parte da compreensão de que não basta identificar um comportamento inadequado. É necessário acompanhar a conduta, verificar o histórico, reunir evidências, respeitar a proporcionalidade das medidas e preparar a empresa para demonstrar, se necessário, por que determinada decisão foi tomada.

Esse trabalho preventivo reduz improvisações e diminui a probabilidade de que falhas de gestão se transformem em reclamações trabalhistas. Quando o processo é inevitável, a empresa chega à Justiça com uma defesa construída sobre fatos, documentos e uma estratégia previamente definida.

Com atendimento a empresas de diferentes portes e segmentos, Samara vem ampliando sua atuação para diversas regiões do Brasil. Embora o escritório tenha presença especialmente forte em Barueri e Alphaville, sua estrutura permite acompanhar empresas e processos trabalhistas em diferentes estados, combinando atendimento próximo, recursos digitais e atuação judicial integrada.

No Sousa & Maciel, seu trabalho é complementado pela visão do sócio Dr. Ricardo Maciel, advogado e empresário com atuação em Direito Empresarial, contencioso estratégico, contratos, Família e Sucessões. Enquanto Ricardo observa os impactos financeiros, patrimoniais e operacionais de cada decisão, Samara estrutura a segurança trabalhista necessária para que a estratégia seja executada.

A complementaridade entre os dois profissionais permite que o escritório compreenda tanto a pessoa jurídica quanto a realidade pessoal e patrimonial de quem está por trás dela. Essa visão torna-se especialmente importante nas empresas familiares, nas quais divórcios, partilhas, inventários e sucessões podem comprometer sociedades, patrimônios e a própria continuidade da operação.

Mais do que responder a processos, Samara Maciel defende uma advocacia presente no cotidiano empresarial. Uma atuação que orienta antes da crise, organiza antes do desligamento e prepara a defesa antes da audiência.

Ao aproximar o Direito do Trabalho da gestão empresarial, a advogada e empresária vem construindo um modelo no qual firmeza e segurança jurídica caminham juntas. Para seus clientes, o resultado esperado vai além da redução de processos: significa recuperar a autoridade da liderança, evitar desperdícios e criar um ambiente em que regras claras protegem a empresa e também valorizam os profissionais que agem corretamente.

É dessa combinação entre experiência empresarial, técnica jurídica e conhecimento da realidade de quem empreende que nasce a atuação de Samara Maciel: uma advocacia trabalhista preparada não apenas para defender empresas na Justiça, mas para ajudá-las a tomar decisões melhores antes que o conflito chegue até ela.

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@drasamarasmaciel