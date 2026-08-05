Como o Pix do Milhão transformou o Dia dos Pais em ação de R$ 2 milhões

O maior clube de benefícios do Brasil regulamentado pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) escolheu o Dia dos Pais para realizar a 91ª edição de suas ações de premiação. O Pix do Milhão vai distribuir R$ 2 milhões em 7 de agosto, no final de semana da data, com o valor creditado via Pix diretamente na conta bancária do contemplado. A campanha é estampada por Leonardo e Zé Felipe, e a escolha da dupla diz muito sobre a tese do negócio: pai e filho na mesma imagem, duas gerações de uma história construída em conjunto.

O número da edição é, talvez, o dado mais revelador. Noventa e uma ações de premiação não configuram uma campanha sazonal: configuram um modelo de negócio baseado em recorrência, em que as datas do calendário afetivo funcionam como capítulos de uma relação contínua com o participante.

1. A data que movimenta R$ 29,7 bilhões

O Dia dos Pais de 2026 deve movimentar R$ 29,7 bilhões no comércio e em serviços, com cerca de 104 milhões de consumidores comprando presentes e gasto médio estimado de R$ 286, segundo pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. O levantamento traz um dado que conversa diretamente com a marca: 81% dos consumidores pretendem pagar o presente à vista, e o Pix é o meio preferido, citado por 52% deles.

A mesma pesquisa expõe a tensão que atravessa as datas afetivas no Brasil: 37% dos que pretendem presentear estão com contas em atraso. O brasileiro presenteia mesmo quando o orçamento aperta. É nesse conflito entre afeto e finanças que ações de valor concreto encontram espaço, e é por isso que a contemplação via Pix, no mesmo trilho que o consumidor já usa para pagar as compras da data, faz sentido como linguagem.

2. Como funciona a ação

A ação de R$ 2 milhões está disponível para participantes que adquirem pontos na plataforma. Cada ponto gera um número de participação, e quanto mais pontos acumulados, maiores as possibilidades de contemplação. Segundo o material da campanha, a edição de Dia dos Pais distribui ainda mais de 10 mil prêmios na mecânica complementar “raspou, achou, é Pix”.

Os pontos têm dupla função: além de gerar números para a premiação, valem como moeda dentro do clube de benefícios da marca, que reúne mais de 3 mil parceiros do varejo, entre eles Amazon, Magalu, Shopee, Renner, O Boticário, Cinemark, Zé Delivery, McDonald’s e Petz. Na prática, quem entra pelo apelo da premiação encontra uma rede de descontos e cashback ativa o ano inteiro.

“Escolhemos o Dia dos Pais porque o nosso negócio é sobre legado. O que um pai constrói, ele constrói pensando em quem vem depois. Assim como um filho também espera conseguir honrar a história do pai. Nossa ação entra nessa conversa com uma estrutura regulada, que entrega valor real para quem já faz parte do clube e para quem chega agora”, afirma Julianna Sales, diretora do Pix do Milhão.

3. A estrutura regulatória por trás da operação

O que diferencia a ação das promoções tradicionais de Dia dos Pais é a estrutura regulatória. A empresa opera por meio de Títulos de Capitalização emitidos pela ViaCap (Via Capitalização S/A), instituição autorizada pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, órgão federal responsável pelo segmento. Os resultados das premiações se baseiam nas extrações oficiais das Loterias CAIXA, nas modalidades Super Sete e Timemania. O arranjo é auditável e oferece ao participante a segurança de fazer parte de um clube fiscalizado por órgão federal.

4. O que a recorrência ensina ao varejo

Até julho de 2026, mais de R$ 100 milhões foram distribuídos em prêmios e mais de 90 brasileiros se tornaram milionários. Com sede em João Pessoa (PB) e presença nos 26 estados e no Distrito Federal, a empresa transformou o calendário afetivo brasileiro em um ciclo de relacionamento, e não em uma sequência de campanhas isoladas.

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Para quem empreende, a lição da 91ª edição é generalizável: data comemorativa não precisa ser pico de venda seguido de silêncio. Quando a marca constrói uma estrutura de valor que funciona o ano inteiro, cada data vira um ponto de contato de uma relação que já existe. No Dia dos Pais, o Pix do Milhão não está vendendo um momento. Está celebrando uma continuidade, exatamente como a imagem de Leonardo e Zé Felipe sugere.