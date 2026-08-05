Indústria de sorvetes acelera expansão e mira crescimento no 2º semestre

O segundo semestre costuma concentrar parte importante das vendas do varejo por causa das datas comemorativas e do aumento do consumo em diferentes segmentos. Para empresas do setor de alimentos, esse período também representa a execução de projetos desenvolvidos ao longo da primeira metade do ano.

Na Trilhas da Amazônia, os primeiros seis meses de 2026 foram marcados por investimentos em inovação, ampliação da rede de licenciados e fortalecimento da marca. As iniciativas fazem parte de um planejamento voltado à expansão da empresa e ao aumento de sua participação em diferentes mercados.

Entre os principais movimentos realizados pela empresa está a ampliação do portfólio. No primeiro semestre, a marca lançou uma collab com a Fiu Fiu e apresentou o sorvete por quilo Zero Adição de Açúcar, produto desenvolvido para atender consumidores que buscam novas opções dentro da categoria.

Além dos lançamentos, a empresa ampliou a participação em grandes eventos. A marca esteve presente nos shows de Hugo & Guilherme e Henrique & Juliano, em Goiânia, participou da ExpoAgro, em Cuiabá, e integrou, pelo terceiro ano consecutivo, a Operação Férias, realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros, em Aruanã.

Outro eixo do planejamento foi a expansão da rede de licenciados. Novas unidades foram inauguradas ao longo do primeiro semestre e outras duas já estão confirmadas para agosto, nas cidades de Acreúna e Porangatu.

Segundo a empresa, o objetivo é manter o ritmo de crescimento da rede ao mesmo tempo em que amplia o desenvolvimento de novos produtos.

"O primeiro semestre foi importante para consolidar projetos que já vinham sendo planejados. Para os próximos meses, a prioridade continua sendo crescer de forma organizada, fortalecer nossa rede de licenciados e ampliar o portfólio com produtos alinhados ao comportamento do consumidor", afirma o CEO da Trilhas da Amazônia, Diogo Almeida.

Além da expansão da rede, a empresa intensificou ações de comunicação institucional e de relacionamento com consumidores e licenciados, por meio de campanhas digitais e ativações presenciais realizadas ao longo do semestre.

Para a segunda metade do ano, o planejamento prevê novas inaugurações e a continuidade do desenvolvimento de produtos e sabores. A empresa avalia que a diversificação do portfólio e a expansão da rede seguirão entre as principais frentes de crescimento nos próximos meses.

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