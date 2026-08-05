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Indústria de sorvetes acelera expansão e mira crescimento no 2º semestre

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Repórter
05/08/2026 14:25

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Indústria de sorvetes acelera expansão e mira crescimento no 2º semestre
Indústria de sorvetes acelera expansão e mira crescimento no 2º semestre crédito: PulseBrand

O segundo semestre costuma concentrar parte importante das vendas do varejo por causa das datas comemorativas e do aumento do consumo em diferentes segmentos. Para empresas do setor de alimentos, esse período também representa a execução de projetos desenvolvidos ao longo da primeira metade do ano.

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Na Trilhas da Amazônia, os primeiros seis meses de 2026 foram marcados por investimentos em inovação, ampliação da rede de licenciados e fortalecimento da marca. As iniciativas fazem parte de um planejamento voltado à expansão da empresa e ao aumento de sua participação em diferentes mercados.

Entre os principais movimentos realizados pela empresa está a ampliação do portfólio. No primeiro semestre, a marca lançou uma collab com a Fiu Fiu e apresentou o sorvete por quilo Zero Adição de Açúcar, produto desenvolvido para atender consumidores que buscam novas opções dentro da categoria.

Além dos lançamentos, a empresa ampliou a participação em grandes eventos. A marca esteve presente nos shows de Hugo & Guilherme e Henrique & Juliano, em Goiânia, participou da ExpoAgro, em Cuiabá, e integrou, pelo terceiro ano consecutivo, a Operação Férias, realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros, em Aruanã.

Outro eixo do planejamento foi a expansão da rede de licenciados. Novas unidades foram inauguradas ao longo do primeiro semestre e outras duas já estão confirmadas para agosto, nas cidades de Acreúna e Porangatu.

Segundo a empresa, o objetivo é manter o ritmo de crescimento da rede ao mesmo tempo em que amplia o desenvolvimento de novos produtos.

"O primeiro semestre foi importante para consolidar projetos que já vinham sendo planejados. Para os próximos meses, a prioridade continua sendo crescer de forma organizada, fortalecer nossa rede de licenciados e ampliar o portfólio com produtos alinhados ao comportamento do consumidor", afirma o CEO da Trilhas da Amazônia, Diogo Almeida.

Além da expansão da rede, a empresa intensificou ações de comunicação institucional e de relacionamento com consumidores e licenciados, por meio de campanhas digitais e ativações presenciais realizadas ao longo do semestre.

Para a segunda metade do ano, o planejamento prevê novas inaugurações e a continuidade do desenvolvimento de produtos e sabores. A empresa avalia que a diversificação do portfólio e a expansão da rede seguirão entre as principais frentes de crescimento nos próximos meses.

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