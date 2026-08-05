Jeska Grecco comenta escolha da Flamus e novo cenário da Creator Economy

Jeska Grecco é uma das criadoras mais consolidadas do mercado de conteúdo e marketing digital no Brasil. Com uma linguagem leve e descontraída, ela já integrou o quadro de apresentadores da Globo, é proprietária de podcasts e agora ingressa em um novo projeto na plataforma Flamus.

A estreia acontece com a série semanal exclusiva “Date Comigo”, que traz conteúdos mais longos e uma abordagem voltada à autodescoberta. Segundo Jeska, a decisão nasceu de uma lacuna que sentia mesmo produzindo materiais diariamente.

“Eu sempre amei fazer conteúdo sobre autoconhecimento e companhia própria, mas sentia que esse tipo de conversa precisava de mais espaço do que os formatos curtos das plataformas convencionais permitem. Na Flamus, eu tenho esse tempo, sem precisar pensar em gancho ou em viralizar para a conversa fazer sentido”.

A Flamus se posiciona como um ecossistema focado na aproximação entre creators e fãs, incentivando conexões sem restrições de linguagem ou formato. A entrada na plataforma, tanto para produtores de conteúdo quanto para usuários, é exclusiva para maiores de idade. Com isso, amplia-se a possibilidade de abordar diferentes temas sem a preocupação com os conhecidos shadowbans das redes sociais.

Outro ponto que chama atenção é a retomada da ideia de comunidades, nas quais os usuários se conectam e visualizam publicações a partir dos interesses cadastrados. A proposta segue na contramão de algoritmos que dificultam a navegação ao apresentar indicações pouco relevantes a cada rolagem de tela.

O conceito ilustra um movimento que tem ganhado força no segmento. Criadores com audiência consolidada buscam alternativas para monetizar suas produções e, ao mesmo tempo, aprofundar a relação com a base de seguidores, reduzindo a dependência de marcas e de modelos engessados de publicação. A proposta da Flamus de transformar esse cenário já começa a apresentar seus primeiros resultados.

Jeska mantém dois projetos autorais de destaque. O “Diário de Bordo”, podcast diário criado ao lado do marido, Neko, durante a pandemia, soma mais de dois mil episódios. Já o “Imagina Juntas” aborda vida adulta, feminismo, saúde mental e carreira, alcançando mais de 300 mil downloads mensais.

O “Date Comigo” é o primeiro projeto desenvolvido por ela especificamente para uma plataforma de creators, e não para os canais que já administra.

Segundo Grecco, os episódios têm cerca de 20 minutos, publicação semanal e são disponibilizados gratuitamente no canal da Flamus. A criadora também estuda a possibilidade de, no futuro, transformar parte do conteúdo em uma experiência exclusiva para assinantes.

Para Maria Luisa, head de marketing da Flamus, a chegada de Jeska representa o perfil de criador que a plataforma pretende atrair.

“O ‘Date Comigo’ é o primeiro de uma série de formatos que vamos construir dentro da Flamus com criadores desse porte. A Jeska mostra como a gente pensa produto: junto com quem já sabe construir comunidade, não atrás de quem busca apenas audiência.”

Uma nova opção para creators

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A Flamus é um ecossistema que combina tecnologia estável, suporte humano e comunidade curada para criadores que tratam o conteúdo como um ativo e a carreira como um processo. A proposta é oferecer uma estrutura para o crescimento consistente, com suporte real e um ambiente pensado para relações de longo prazo entre criador e audiência.