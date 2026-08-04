Agroleite: Elanco destaca 90 Dias Vitais para a pecuária leiteira

A Elanco Saúde Animal participa do Agroleite 2026, de 3 a 7 de agosto, em Castro (PR), levando ao evento o conceito 90 Dias Vitais, que reúne os 60 dias do período seco e os 30 primeiros dias após o parto, fase considerada decisiva para a saúde, a produtividade e a longevidade das vacas leiteiras. Durante a feira, a companhia apresentará soluções voltadas ao manejo sanitário, à saúde dos cascos e ao desempenho dos animais, além de promover iniciativas para estimular a troca de conhecimento entre produtores e cooperativas.

Considerado a principal vitrine da cadeia leiteira da América Latina, o Agroleite reúne anualmente produtores, técnicos, cooperativas e empresas em torno das principais tendências da atividade. O evento acontece em um momento positivo para o setor. Segundo o IBGE, a aquisição de leite cru pelas indústrias brasileiras alcançou 27,5 bilhões de litros em 2025, crescimento de 8,5% em relação ao ano anterior e o maior volume da série histórica da Pesquisa Trimestral do Leite. Nesse contexto, aumentar a eficiência produtiva e reduzir perdas ao longo do ciclo tornaram-se prioridades para as propriedades leiteiras.

Na avaliação da Elanco, um dos momentos mais decisivos para o desempenho do rebanho ocorre antes mesmo do início da lactação. Durante os chamados 90 Dias Vitais, a vaca passa por intensas mudanças fisiológicas e metabólicas, tornando o manejo adequado essencial para reduzir a ocorrência de doenças, favorecer uma transição saudável e preparar o animal para uma lactação mais produtiva.

"Os resultados da lactação começam a ser construídos antes mesmo do parto. Quando o produtor dedica atenção ao período seco e à transição, ele reduz riscos sanitários, preserva o potencial produtivo das vacas e cria condições para uma lactação mais consistente. É essa mudança de olhar que queremos compartilhar durante o Agroleite", afirma Fernanda Paparotti, gerente de Marketing da cadeia de Leite da Elanco Brasil.

Para apoiar os produtores ao longo dos 90 Dias Vitais, a Elanco apresentará soluções voltadas às principais demandas desse período. Entre os destaques está Bovigam™ Xtra VS , antimicrobiano intramamário que atua no tratamento das mastites preexistentes e proporciona proteção contra novas infecções durante o período seco.

A companhia também apresentará Rumensin™ 200 , aditivo zootécnico que melhora a eficiência alimentar e auxilia no aproveitamento dos nutrientes, favorecendo o desempenho dos animais durante o período de transição, e Catosal™ B12 , solução de suporte metabólico indicada para momentos de maior exigência fisiológica.

Além dos cuidados relacionados ao período seco e à transição, a companhia destacará a importância da saúde dos cascos, um dos fatores que mais impactam o bem-estar animal, a mobilidade e a produtividade nas fazendas leiteiras. A Elanco levará ao evento Fusogard™ , primeira e única vacina disponível no Brasil para auxiliar no controle da pododermatite infecciosa bovina.

O portfólio apresentado na feira também inclui Intra Repiderma™ , solução desenvolvida para favorecer a manutenção da integridade da pele e dos cascos.

"Quando pensamos em produtividade, muitas vezes olhamos apenas para a lactação. Mas ela é consequência de uma série de decisões tomadas semanas antes. O conceito dos 90 Dias Vitais mostra justamente isso: investir em prevenção e manejo nesse período significa construir resultados para todo o ciclo produtivo", explica Matheus Lopes, médico-veterinário e técnico de Leite da Elanco Brasil.

Além do conteúdo técnico, a companhia preparou uma programação voltada ao relacionamento com produtores e cooperativas. Uma das principais iniciativas será a realização de caravanas com sete ônibus de cooperativas parceiras, que levarão produtores de diferentes regiões para participar do Agroleite, ampliando o intercâmbio de experiências e o acesso às principais inovações apresentadas durante a feira.

Com essa iniciativa, a Elanco reforça o compromisso em disseminar boas práticas de manejo e estimular uma abordagem preventiva durante os 90 Dias Vitais, período em que decisões tomadas no momento certo contribuem para ganhos consistentes de produtividade, saúde e longevidade do rebanho leiteiro.

Para saber mais sobre a Elanco, visite o site https://agropecuaria.elanco.com/br , siga as redes sociais no Instagram (@elancoagrobr) e no LinkedIn (@elancobrasil).

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