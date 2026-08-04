Lipedema: médica transforma o próprio diagnóstico em missão de cuidar

Durante anos, muitas mulheres ouviram que o aumento desproporcional das pernas, a dor constante ao toque, os hematomas frequentes e a dificuldade para perder gordura localizada eram consequência de sedentarismo, má alimentação ou falta de disciplina. Hoje, sabe-se que esses sintomas podem indicar uma doença crônica ainda pouco conhecida: o lipedema.

Estima-se que uma em cada nove mulheres brasileiras conviva com a condição, embora especialistas alertem que esse número provavelmente seja ainda maior devido ao alto índice de casos sem diagnóstico. Apesar da prevalência, a falta de informação continua sendo um dos principais obstáculos para que pacientes recebam o tratamento adequado.

É justamente nesse cenário que a médica Dra. Alice Almeida tem se destacado. Além de dedicar sua atuação clínica exclusivamente ao tratamento do lipedema, ela também tem o diagnóstico da doença, atualmente completamente controlada. Foi justamente essa experiência que transformou sua forma de enxergar a medicina e fortaleceu um propósito que ultrapassa os consultórios.

À medida que compreendia a própria condição, Alice aprofundou seus estudos, desenvolveu uma abordagem clínica própria baseada em evidências científicas e passou a dedicar sua carreira exclusivamente ao tratamento do lipedema, unindo conhecimento técnico, experiência prática e um olhar individualizado para cada paciente. Hoje, a médica atende mulheres de diferentes estados brasileiros e também pacientes que vivem em países como Estados Unidos e Nova Zelândia. Sua atuação acontece no Instituto Vitae Carruego, localizado em Moema, na cidade de São Paulo, onde recebe mulheres que buscam uma abordagem clínica especializada para o tratamento do lipedema.

O crescimento da sua atuação aconteceu de forma orgânica. À medida que os resultados clínicos apareciam, as próprias pacientes passaram a indicar espontaneamente o tratamento para outras mulheres. O reconhecimento construído pelo boca a boca consolidou Alice como uma das referências no tratamento clínico do lipedema.

Mesmo com uma carreira consolidada, a médica decidiu expandir sua atuação para realizar o sonho de construir uma clínica em São Paulo. Ao lado do noivo, o ginecologista Dr. Vinícius Carruego, e da cunhada, a ginecologista Dra. Iana Carruego, fundou o Instituto Vitae Carruego, um projeto voltado ao cuidado integral da saúde. Enquanto Vinícius e Iana atuam principalmente nas áreas de ginecologia, saúde hormonal e emagrecimento, Alice direcionou sua atuação exclusivamente ao tratamento do lipedema.

Além do consultório, a médica compartilha sua trajetória nas redes sociais. Ela publica seu antes e depois, mostra a evolução do próprio tratamento, esclarece dúvidas frequentes e produz conteúdos educativos baseados em evidências científicas. A transparência com que fala sobre sua história criou uma relação de confiança com milhares de mulheres que passaram a enxergar na médica alguém que compreende profundamente a doença.

Esse trabalho também ultrapassou as redes sociais e os consultórios. Como mentora de médicos, a Dra. Alice Almeida apresenta sua abordagem para o tratamento clínico do lipedema, compartilhando conhecimentos e discutindo estratégias terapêuticas com profissionais da área da saúde.

Segundo Alice, o tratamento do lipedema precisa ser encarado de forma ampla, considerando tanto os aspectos clínicos quanto os impactos emocionais e funcionais provocados pela doença. “Meu propósito é usar tudo o que a medicina tem de mais moderno e eficaz para que mulheres com lipedema vivam mais e melhor. Quero que elas recuperem a saúde, a autoestima e a qualidade de vida. Elas não precisam escolher entre saúde e estética. Quando tratamos o lipedema de forma completa e individualizada, é possível buscar as duas coisas com responsabilidade”.

A médica explica que o lipedema é uma doença inflamatória do tecido gorduroso que exige acompanhamento especializado e estratégias personalizadas. Com diagnóstico precoce e tratamento adequado, é possível não apenas controlar a progressão da doença, mas também favorecer a regressão do quadro clínico e a remissão dos sintomas, proporcionando melhora significativa da funcionalidade, da qualidade de vida e da autoestima. A resposta ao tratamento, entretanto, varia de acordo com as características e necessidades de cada paciente.

Para Alice, porém, sua maior transformação aconteceu fora dos protocolos clínicos. Foi o próprio diagnóstico que redefiniu sua maneira de exercer a medicina.

“Antes da paciente já existia a médica. Mas foi a paciente que me transformou na médica que eu sou hoje”.

Mais do que tratar uma doença crônica, Alice acredita que sua missão é mostrar às mulheres que existe um caminho possível para recuperar a saúde, controlar o lipedema e conquistar uma melhora significativa na qualidade de vida. Ao unir conhecimento científico, experiência pessoal e atendimento individualizado, ela transformou a própria história em uma missão: ajudar outras mulheres a reencontrarem saúde, autoestima e confiança.

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@dra_alicealmeida