A IA já descreve a sua empresa para clientes em potencial. Veja como descobrir o que ela anda dizendo

Até pouco tempo atrás, o roteiro de quem queria descobrir a própria reputação era conhecido: pesquisar o nome da empresa no Google, olhar as avaliações e ouvir o que o cliente falava na hora de fechar. Continua valendo, mas ficou incompleto. Estudo da Optimiza Marketing divulgado em julho de 2026 mostra que 46,5% dos consumidores brasileiros já usam com frequência ferramentas como ChatGPT, Gemini ou Copilot para pesquisar produtos antes de comprar, e 23% fazem isso todos os dias. Em janeiro, levantamento da Branddi com 500 consumidores registrou que 54% já compraram alguma coisa por recomendação de uma dessas ferramentas.

Para o pequeno negócio, o efeito é curioso. Pela primeira vez em muito tempo, existe um canal de descoberta em que orçamento de mídia não compra posição. Não há como anunciar dentro da resposta de um assistente, o que significa que uma empresa pequena com material bem construído pode aparecer ao lado de uma concorrente muito maior. A contrapartida é que não existe atalho: o sistema só repete o que encontrou publicado.

1. Faça o teste dos quinze minutos

Abra três ferramentas diferentes, porque elas não respondem igual, e faça quatro perguntas em cada uma. Primeira: o que é a sua empresa, pelo nome exato. Segunda: quem são as melhores empresas do seu segmento na sua região. Terceira: uma pergunta que um cliente faria antes de contratar alguém como você, sem citar sua marca. Quarta: peça uma comparação entre você e dois concorrentes diretos. Anote as respostas em um documento com a data. Esse conjunto é a sua primeira medição, e ele vale mais do que qualquer impressão sobre o assunto.

Os erros seguem um padrão: descrição desatualizada, serviço que a empresa não oferece mais, cidade errada, confusão com marca de nome parecido e, o mais comum de todos, ausência completa, quando a empresa não é citada em nenhuma pergunta que não traga o nome dela.

2. Entenda por que a resposta saiu daquele jeito

Modelos de linguagem não têm acesso à intenção da sua marca, só ao rastro público que ela deixou. Eles sintetizam reportagens, artigos técnicos, entrevistas, estudos, documentação e sinais de reconhecimento do mercado. Slogan e peça de campanha pesam pouco nesse processo, porque não sustentam nada verificável. Quando a resposta sobre a sua empresa vem vaga, na maioria das vezes é porque o material disponível é vago, ou porque não existe material nenhum além do site institucional.

3. Responda em público as cinco perguntas básicas

Antes de pensar em produzir conteúdo novo, vale garantir que o material existente responda com clareza a cinco perguntas: quem somos, em que somos especialistas, que problemas resolvemos, para quem trabalhamos e que resultado entregamos. Parece óbvio, mas boa parte dos sites de pequenas empresas responde a essas perguntas com adjetivos, não com informação. “Soluções inovadoras para o seu negócio” não diz nada que um sistema possa repetir. “Contabilidade para clínicas odontológicas de até vinte funcionários em Santa Catarina” diz.

A regra prática é simples: se a frase serviria para qualquer empresa do seu setor, ela não ajuda a sua marca a ser identificada.

4. Produza o dado que ninguém no seu setor publicou

Toda empresa em operação acumula informação que o mercado não tem. Uma prestadora de serviço sabe o prazo médio real de cada etapa. Um distribuidor sabe qual item encalha em qual mês. Uma clínica sabe qual dúvida aparece em nove de cada dez primeiras consultas. Esse material, organizado e publicado com metodologia declarada, é exatamente o tipo de conteúdo que um sistema de IA cita como fonte, porque é verificável e não existe em outro lugar.

Não é preciso pesquisa de instituto. É preciso honestidade sobre a amostra: quantos casos, em que período, com qual critério. Levantamento pequeno e transparente vale mais que afirmação grandiosa sem origem.

5. Meça, mesmo que de forma simples

Repita o teste do item 1 uma vez por mês, com as mesmas perguntas, e guarde as respostas. Em três meses você terá uma série histórica caseira que mostra se a empresa passou a aparecer e em quais perguntas ainda é ignorada. Empresas maiores já chamam esse indicador de participação nas respostas de modelos. A PulseBrand mantém em campo desde julho um estudo com 5.500 perguntas aplicadas a diferentes modelos em 11 setores, com primeira edição prevista para agosto.

Vale acompanhar também o retorno prático. Análise da Seer Interactive de novembro de 2025 apontou que marcas citadas nos resumos gerados por IA do Google recebem 35% mais cliques orgânicos do que marcas não citadas na mesma consulta.

“O empreendedor costuma achar que precisa de mais divulgação quando na verdade precisa de mais evidência. São coisas diferentes. Divulgação é o que a empresa fala de si mesma, evidência é o que sobrou publicado quando outra pessoa contou a história”, diz Isadora Reis, fundadora da PulseBrand.

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A lição que atravessa os cinco passos é mais antiga do que a tecnologia que a trouxe de volta. Sistemas de IA não criam reputação do zero, sintetizam a que já existe. Quem construiu conhecimento e reconhecimento de terceiros aparece melhor descrito. Quem investiu apenas em mensagem sobre si mesmo corre um risco novo: não o de ser mal falado, o de não ser mencionado. E esse sempre foi o problema mais difícil de resolver para uma empresa pequena.