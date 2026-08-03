Rezende leva publicidade a outro nível em ação da Pratic Leve nos céus

Um pacote de pipoca, um avião e uma queda livre. Foi essa a receita da nova ação publicitária da Pratic Leve com o criador de conteúdo Rezende, gravada em Londrina, no Paraná. O desafio proposto pela marca era simples de enunciar e quase impossível de executar: comer uma pipoca durante um salto de paraquedas.

O vídeo, publicado neste domingo (2) no Instagram de Rezende (@rezende, 12,6 milhões de seguidores), mostra a missão do início ao fim. Ele anuncia o desafio ainda no solo, embarca no avião e salta.

Segundos depois, em queda livre, com o vento passando dos 200 km/h, consegue abrir o pacote e levar a pipoca à boca. Desafio cumprido antes mesmo de o paraquedas abrir.

Mais do que o resultado, o que chama atenção na ação é o nível de entrega. Em um mercado no qual a maior parte das publicidades com criadores é resolvida em ambiente controlado, com roteiro previsível e risco zero, a Pratic Leve e Rezende optaram pelo caminho inverso: uma gravação real, sem margem para retake, em uma situação na qual nada podia ser garantido, nem o próprio desfecho do desafio.

São poucos os criadores dispostos a colocar o corpo e a produção nesse tipo de operação, e essa disposição é justamente o que transforma um publiposto em conteúdo que as pessoas assistem por vontade própria.

O detalhe que dá força à peça é o momento exato em que o desafio se cumpre. Em queda livre, o vento arranca qualquer coisa da mão, o corpo não obedece com a precisão de sempre e cada segundo conta.

Conseguir abrir a embalagem e comer a pipoca ali, e não depois, com o paraquedas já aberto e a descida estabilizada, é o que separa a gravação de uma boa ideia de roteiro. O produto aparece como o obstáculo da história, não como um comercial encaixado no meio dela, em uma lógica de conteúdo orgânico aplicada a uma ação paga.

O salto foi realizado com instrutor certificado e seguiu todos os protocolos de segurança exigidos para saltos duplos.

SOBRE A PRATIC LEVE

Fundada em 1990, a Pratic Leve é uma indústria de alimentos sediada em Ibiporã, no Paraná, a poucos quilômetros de Londrina. Atua no setor de snacks, com um portfólio que reúne batata palha, batata ondulada, batata rústica, farofas, snack bacon e a linha de pipocas gourmet. A empresa opera com produção automatizada e centro logístico próprio, atende quase todo o território nacional e possui certificação internacional NSF, com pontuação máxima em auditoria de segurança e qualidade. A missão declarada da marca é levar sabor e qualidade para a mesa das pessoas, unindo excelência, praticidade e preço justo.

SOBRE REZENDE

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Pedro Afonso Rezende Posso, conhecido como Rezende ou rezendeevil, nasceu em Londrina, no Paraná, em 1996, e é youtuber, influenciador digital e empresário. Criou seu canal no YouTube em 2012, ganhou notoriedade com vídeos de Minecraft e depois migrou para vlogs, desafios e humor, consolidando-se como um dos criadores de maior audiência do país. Hoje o canal soma cerca de 33,4 milhões de inscritos e mais de 13 bilhões de visualizações, entre os mais assinados do Brasil. Em 2017, foi apontado pela revista Forbes como um dos jovens mais influentes do mundo. É também fundador da ADR, agência de marketing de influência.