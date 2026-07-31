Infraestrutura flexível para a próxima geração dos serviços financeiros

Poucos mercados financeiros evoluíram tão rapidamente quanto o brasileiro. A velocidade com que o país incorporou novas formas de pagamento, consolidou o Open Finance e se adaptou às mudanças no comportamento dos consumidores e à evolução regulatória, transformou o Brasil em uma referência global em inovação financeira.

Mas esse protagonismo trouxe um novo desafio, destacando que em um cenário em que a inovação é contínua, a competitividade não depende apenas do lançamento de novos serviços, mas também da capacidade de incorporá-los de forma rápida e eficiente à operação, com segurança e sem ampliar a complexidade tecnológica. Afinal, de pouco adianta adotar uma nova solução se o ambiente da empresa não consegue absorvê-la com a velocidade que o mercado exige, e tirar dela os resultados positivos necessários.

Essa realidade transformou a infraestrutura em um elemento estratégico na capacidade de inovação das instituições financeiras. Durante muito tempo, sua principal função foi garantir disponibilidade, estabilidade e continuidade das operações. Hoje, porém, ela se tornou um fator determinante para que respondam com agilidade às mudanças do mercado, incorporem novas tecnologias e sustentem a evolução dos seus serviços.

Isso representa uma mudança importante na forma de conduzir a modernização tecnológica. Em vez de concentrar esforços em grandes projetos de transformação realizados em ciclos longos de renovação, as instituições precisam desenvolver uma infraestrutura preparada para evoluir, incorporando novas capacidades à medida que o mercado muda. Mais do que substituir tecnologias, trata-se de construir uma arquitetura capaz de responder rapidamente às demandas do negócio, mantendo os elevados níveis de disponibilidade, segurança e eficiência.

A necessidade dessa abordagem torna-se ainda mais evidente quando observamos que boa parte da infraestrutura do setor financeiro foi concebida para uma realidade muito diferente da atual. Muitos ambientes legados foram implementados antes da consolidação de múltiplos meios de pagamento e canais de atendimento, da intensificação das exigências regulatórias e da crescente sofisticação das ameaças cibernéticas. Ao mesmo tempo, os consumidores passaram a esperar experiências fluidas, integradas e sempre disponíveis, independentemente do canal utilizado.

É justamente nesse ponto que surge um dos principais obstáculos para a evolução do setor, evidenciando uma limitação marcante. Sistemas legados demandam maior esforço para implementar mudanças, prolongam ciclos de atualização e dificultam a integração com novas aplicações e parceiros. Como consequência, uma parcela significativa dos investimentos continua direcionada à sustentação da infraestrutura existente, consumindo recursos que poderiam impulsionar iniciativas de inovação e tornando a capacidade de resposta ao mercado mais lenta.

Esse impacto vai além da eficiência operacional. Quanto maior o tempo necessário para adaptar a infraestrutura, maior a dificuldade para responder a novas exigências regulatórias, incorporar recursos tecnológicos emergentes e evoluir o portfólio. Em um setor em que a velocidade dita o sucesso, o custo da complexidade passa a afetar diretamente a capacidade de crescimento, diferenciação e competitividade das instituições.

Por isso, modernizar não significa substituir toda a infraestrutura existente de uma só vez. O caminho mais consistente é estabelecer uma estratégia contínua de evolução, priorizando os ambientes que geram maior impacto para o negócio, reduzindo riscos de implementação e preservando a continuidade operacional. Essa abordagem permite distribuir investimentos de forma mais eficiente, acelerar a adoção de novas capacidades e construir uma arquitetura preparada para acompanhar a velocidade das transformações do mercado.

Essa estratégia tende a ganhar ainda mais relevância nos próximos anos. A expansão da Inteligência Artificial, da identidade digital e dos ecossistemas financeiros continuará acelerando o ritmo de evolução do setor, exigindo que as instituições incorporem novas capacidades com frequência cada vez maior. Mais do que responder às demandas atuais, será necessário construir uma infraestrutura capaz de evoluir continuamente, sem que cada inovação represente um aumento proporcional da complexidade tecnológica.

Em um sistema financeiro que já demonstrou sua capacidade de inovar, o próximo diferencial competitivo estará menos na criação de novos serviços e mais na capacidade de sustentá-los ao longo do tempo. Mais do que uma decisão tecnológica, modernizar passa a ser uma escolha estratégica para instituições que desejam transformar inovação em resultado, responder com agilidade às mudanças do mercado e crescer de forma sustentável em um ambiente de evolução contínua.

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Por Elias Rogério da Silva, Vice-Presidente da Diebold Nixdorf para América Latina