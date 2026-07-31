Estética de alta performance: a visão de Dra. Fernanda Berlato que transforma a harmonização corporal

Em um mercado estético que evolui em ritmo acelerado, a busca por procedimentos deixou de ser apenas uma questão de aparência. Cada vez mais, pacientes procuram profissionais que transmitam confiança, conhecimento e autenticidade. É nesse cenário que a fisioterapeuta dermatofuncional Dra. Fernanda Berlato (CREFITO 263812-F) vem conquistando espaço.

CEO da Be Clinic, Dra. Fernanda construiu uma trajetória marcada pela inovação, excelência técnica e atendimento personalizado. Com mais de 30 mil pacientes atendidos, tornou-se referência em Endolaser e harmonização corporal, sempre priorizando tratamentos que valorizam a naturalidade e respeitam a individualidade de cada pessoa.

Para a especialista, a verdadeira alta performance começa muito antes do consultório.

“Alta performance começa de dentro e se constrói todos os dias, com intenção.”

Essa filosofia acompanha sua rotina profissional e também sua formação. Durante uma experiência acadêmica na Universidade Harvard, Dra. Fernanda reforçou aprendizados que hoje fazem parte da sua forma de conduzir a carreira e a empresa: disciplina acima do talento, clareza de propósito, boas relações, curiosidade constante e equilíbrio como estratégia para crescer de forma consistente.

Mais do que títulos ou certificações, ela acredita que esses valores refletem diretamente na forma como cuida das pessoas.

“O conhecimento amplia nossa visão. Aprendemos que excelência não está apenas na técnica, mas também na maneira como nos relacionamos, lideramos e evoluímos diariamente.”

Um dos tratamentos que fazem parte da sua atuação é o Endolaser, um procedimento moderno utilizado no tratamento da gordura localizada de forma minimamente invasiva, além de estimular a produção de colágeno e contribuir para a melhora da flacidez. Quando associado a uma avaliação individualizada, o protocolo permite resultados progressivos e personalizados, respeitando as características e os objetivos de cada paciente.

Mas, para quem acompanha Dra. Fernanda nas redes sociais, o grande diferencial vai além dos procedimentos. Ela faz questão de mostrar os bastidores da rotina, conciliando a atuação clínica com os desafios de liderar uma empresa, compartilhar momentos do dia a dia e inspirar outras mulheres por meio da disciplina e da constância.

Essa proximidade criou uma relação de confiança que ultrapassa o ambiente da clínica. Seus pacientes acompanham não apenas o trabalho da profissional, mas também a visão da empresária, sua rotina, seus desafios e sua busca permanente por evolução. Essa autenticidade faz com que muitas pessoas se identifiquem com sua história antes mesmo de iniciarem qualquer tratamento.

Para Dra. Fernanda, a estética é consequência de um estilo de vida construído com equilíbrio, propósito e dedicação. É por isso que faz questão de mostrar que, por trás dos resultados alcançados na clínica, existe uma profissional que também vive o processo de evolução diariamente.

Em um setor cada vez mais competitivo, Dra. Fernanda Berlato representa uma nova geração de profissionais que une ciência, tecnologia, gestão e uma comunicação humana. Sua trajetória demonstra que a estética moderna vai além dos procedimentos: ela nasce da confiança, da proximidade e da capacidade de inspirar pessoas dentro e fora do consultório.

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