Reputação para dois públicos: como se constrói autoridade reconhecida por pessoas e pela IA

O novo intermediário

Há uma cena que se repete todos os dias em milhões de telas brasileiras e que quase nenhuma empresa consegue observar. Alguém digita uma pergunta em um assistente de inteligência artificial, pede indicação de fornecedor, comparação entre marcas ou explicação sobre um serviço, e recebe uma resposta pronta, em prosa, com dois ou três nomes citados. Não há lista de links, não há anúncio ao lado, não há como saber quantas empresas foram consideradas e descartadas no caminho.

O tamanho desse hábito já está medido. Estudo da Optimiza Marketing divulgado em julho de 2026 aponta que 46,5% dos consumidores brasileiros usam ferramentas como ChatGPT, Gemini ou Copilot com frequência na etapa de pesquisa que antecede a compra, sendo 23% em base diária. Dados da SimilarWeb referentes a maio colocam o país como terceiro maior mercado mundial de acessos ao ChatGPT, plataforma que a OpenAI declarou ter superado 900 milhões de usuários semanais em fevereiro deste ano.

O que muda não é o canal, é a natureza da mediação. Um buscador entregava opções e transferia a decisão ao usuário. Um modelo de linguagem entrega uma conclusão. O estudo Zero-Click Search, da SparkToro com a Datos, registrou que apenas 360 de cada mil buscas nos Estados Unidos terminavam em clique para a web aberta. Com resumo de IA na tela, a Bain & Company mediu 83% de consultas encerradas sem clique, índice que a Semrush estimou em 93% no modo conversacional do Google.

A reputação deixou de ser apenas humana

Reputação sempre foi um acordo entre uma empresa e públicos identificáveis: o cliente que voltava, o jornalista que apurava, o investidor que analisava. Todos continuam existindo e continuam sendo os mais importantes. A novidade é um leitor adicional, que consome tudo o que foi publicado e devolve uma síntese quando perguntado.

Isso desloca a pergunta central da comunicação corporativa. Além de "o que as pessoas falam sobre a minha empresa", passa a valer "como uma inteligência artificial descreve a minha empresa quando alguém pergunta sobre ela". A segunda pergunta raramente tem dono definido dentro das organizações, e é a que mais cresce em consequência prática.

Por que esses sistemas recompensam autoridade, não propaganda

A resposta está no mecanismo. Modelos de linguagem sintetizam material público e recuperam fontes na hora de responder, atribuindo peso maior ao que pode ser verificado e ao veículo em que aquilo foi publicado. Eles são particularmente bons em absorver pesquisas, entrevistas técnicas, artigos, documentação, estudos e sinais de reconhecimento de mercado. São particularmente ruins em absorver slogan, porque slogan não sustenta afirmação.

A consequência é quase moral, embora seja apenas técnica: marketing vazio perde força. Uma empresa que repetiu por dez anos que é líder em inovação, sem nada publicado que sustente a frase, não encontra eco nesses sistemas. Uma empresa que publicou um levantamento com metodologia declarada, ainda que pequeno, encontra.

Existe medição sobre o valor de estar dentro dessas respostas. Análise da Seer Interactive de novembro de 2025 apontou que marcas citadas nos resumos gerados por IA do Google recebem 35% mais cliques orgânicos e 91% mais cliques pagos do que marcas não citadas na mesma consulta.

Conteúdo deixou de ser campanha e virou infraestrutura

Por quase duas décadas, conteúdo corporativo foi tratado como instrumento de geração de leads, medido por formulário preenchido. A lógica atual pede outra função: o material publicado passa a ser a base a partir da qual um terceiro automatizado forma e repete uma descrição da empresa, por tempo indeterminado, para pessoas que a marca nunca vai identificar.

Isso obriga qualquer organização a responder em público, e com clareza, a um conjunto de perguntas que costuma ficar implícito. Quem somos. Em que somos especialistas de verdade. Que problemas resolvemos e para quem. Que dados produzimos na operação diária. E, a mais desconfortável de todas, o que sabemos que ninguém no nosso setor publicou ainda.

A última pergunta é a que costuma destravar as demais. Toda empresa em operação acumula informação que o mercado não possui, e quase nenhuma trata esse acervo como ativo de comunicação.

Duas disciplinas que passaram a ter o mesmo objetivo

Relações públicas e otimização para buscadores operaram separadas por vinte anos, com times, vocabulário e indicadores distintos. Uma construía autoridade, a outra construía encontrabilidade, com certa desconfiança mútua no meio do caminho.

Sistemas de inteligência artificial precisam das duas ao mesmo tempo. Precisam encontrar material sobre a marca e precisam considerar confiável a fonte em que esse material está publicado. Talvez seja a primeira vez que as duas disciplinas tenham, na prática, um objetivo comum, e isso começa a se refletir na forma como orçamentos de comunicação são desenhados.

É desse encontro que nasce a leitura de trabalho da PulseBrand, que a empresa chama de Vibe PR: tratar presença em imprensa e presença em modelos de IA como um problema único, com produção editorial publicada em veículos reconhecidos e medição contínua do que os sistemas passam a dizer depois. A PulseBrand fortalece a sua autoridade digital, o SEO, o GEO e a credibilidade por meio de Branded Content em portais renomados, com data e veículo definidos antes da produção, o que dá previsibilidade ao processo.

A métrica que ainda não está no relatório

Empresas brasileiras acompanham share of voice, tráfego, backlinks e volume de menções, indicadores desenhados para um mundo de intermediação humana e rastreável. Nenhum responde à pergunta que passou a importar: quando alguém pergunta a uma IA quem é referência em determinado assunto, a minha empresa aparece, com que frequência e descrita como.

Esse indicador começa a ser chamado de participação nas respostas de modelos, ou share of model. Ele tem particularidades incômodas para quem vem da lógica de mídia: não é comprável, não é editável e varia entre modelos diferentes para a mesma pergunta. Em compensação, é testável, repetível e comparável no tempo, três atributos que a comunicação corporativa raramente conseguiu oferecer.

Levantamentos sistemáticos sobre o tema ainda são raros no Brasil. A PulseBrand mantém em campo desde julho um estudo com 5.500 perguntas aplicadas a diferentes modelos em 11 setores da economia brasileira, com primeira edição prevista para agosto, com o objetivo de estabelecer uma linha de base pública para esse indicador no mercado local.

"A pergunta que mais ouvimos de executivos é como corrigir o que a IA fala da empresa deles. Não existe botão de correção, e essa é a parte difícil de aceitar. O que existe é a possibilidade de mudar o material que ela lê. É lento, é público e é verificável, exatamente como reputação sempre foi", afirma Isadora Reis, CEO e cofundadora da PulseBrand.

O que esses sistemas não fazem

Vale encerrar pelo limite, porque ele é o ponto mais mal compreendido do assunto. Inteligência artificial não cria reputação a partir do nada. Ela sintetiza reputações que já existem. Não há prompt, técnica de escrita ou ajuste técnico capaz de fabricar autoridade onde não há acervo que a sustente, e as tentativas de forçar esse caminho tendem a envelhecer mal.

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O que se desenha não é uma disciplina nova. É a mesma disciplina antiga, agora com um público a mais e um espelho que devolve, em texto corrido, o resultado acumulado de anos de decisões de comunicação. Quem investiu em conhecimento, transparência e reconhecimento de terceiros tende a se ver bem descrito nesse espelho. Quem investiu apenas em mensagem sobre si mesmo corre um risco que não estava previsto: não o de ser mal falado, o de não ser mencionado pelos novos intermediários da informação.