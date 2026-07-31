O fim da comissão? Rafaela de la Lastra explica a mudança no mercado

Essa realidade faz parte da rotina de milhares de empresários e profissionais da beleza. E uma pergunta tem ganhado força em um dos setores que mais movimentam a economia brasileira:

O sistema de comissão ainda faz sentido para os salões de beleza?

Para Rafaela de la Lastra, empresária, especialista em gestão para o mercado da beleza e criadora do Sistema Autentis, a resposta está em repensar um modelo que, durante décadas, foi tratado como o único caminho possível.

Primeiro como cabeleireira e, depois, como proprietária de salão, Rafaela vivenciou os desafios do modelo tradicional de comissão. Embora amplamente utilizado, ele costuma gerar conflitos entre empresários e profissionais, baixa previsibilidade financeira, dificuldade na gestão das equipes e limitações para o crescimento sustentável do negócio.

Foi justamente da decisão de romper com essa lógica que nasceu o Sistema Autentis, uma metodologia de gestão empresarial desenvolvida para substituir o modelo tradicional de comissão por uma estrutura baseada na locação integrativa de estações de trabalho. O objetivo é alinhar os interesses de empresários e profissionais por meio de um modelo que reúne segurança jurídica, previsibilidade financeira, autonomia profissional e governança empresarial.

Da prática nasceu a metodologia

Ao contrário de muitos modelos desenvolvidos apenas na teoria, o Sistema Autentis foi construído dentro da operação de um salão de beleza.

Cada contrato, fluxo operacional, indicador financeiro, processo interno e estratégia de gestão foi testado, ajustado e validado antes de integrar a metodologia.

“Sempre acreditei no que Aristóteles dizia: ‘O que temos que aprender a fazer, aprendemos fazendo’. Foi exatamente assim que o Sistema Autentis nasceu. Antes de ensinar qualquer metodologia, vivi cada etapa dela dentro do meu próprio salão”, afirma Rafaela de la Lastra.

Muito além da locação de cadeira

O desenvolvimento do Sistema Autentis contou com a participação de advogados especializados, contadores, engenheiros, profissionais de Recursos Humanos e especialistas em Tecnologia da Informação.

Contratos, impactos tributários, indicadores financeiros, processos internos, tecnologia, governança e aspectos jurídicos foram revisados ao longo de anos de desenvolvimento, acompanhando inclusive as atualizações da legislação brasileira e da Reforma Tributária.

Hoje, a metodologia já foi implementada em mais de 200 salões e espaços de beleza no Brasil e no exterior, reorganizando não apenas contratos, mas toda a estrutura administrativa e financeira dos negócios.

O mercado começa a mudar

O debate sobre novos modelos de gestão cresce à medida que empresários buscam reduzir riscos, aumentar a rentabilidade e construir negócios mais sustentáveis.

Ao mesmo tempo, profissionais da beleza procuram formatos que ofereçam mais autonomia, previsibilidade e participação no crescimento do salão.

Para Rafaela de la Lastra, essa transformação é inevitável.

“Toda mudança relevante passa por três fases: primeiro ela é questionada; depois começa a ser compreendida; e, por fim, tentam reproduzi-la. Estamos vivendo exatamente esse momento”.

Segundo a empresária, é justamente nessa etapa que surgem os maiores riscos.

“Hoje existem profissionais ensinando apenas contratos de locação de cadeira como se isso resolvesse os desafios da gestão de um salão. Mas locação de cadeira não é metodologia de gestão empresarial. É apenas uma modalidade contratual prevista na legislação. O Sistema Autentis envolve gestão financeira, governança, processos, pessoas, indicadores, tecnologia, planejamento empresarial e acompanhamento da implementação”.

Ela ressalta que simplificar essa estrutura pode levar empresários a decisões equivocadas.

“Quando alguém entrega apenas um contrato ou uma calculadora de aluguel, sem metodologia, sem acompanhamento e sem uma estrutura técnica multidisciplinar, o risco é criar problemas jurídicos, financeiros e operacionais. Uma metodologia de gestão não pode ser reduzida a uma aula de uma hora”.

O futuro da gestão de salões de beleza

Para Rafaela de la Lastra, o objetivo nunca foi apenas substituir a comissão, mas oferecer uma alternativa capaz de tornar o mercado da beleza mais profissional, sustentável e preparado para os desafios atuais.

Com novas ferramentas, soluções tecnológicas e estratégias voltadas à integração entre empresários e profissionais, o Sistema Autentis segue ampliando seu ecossistema e contribuindo para uma nova forma de administrar salões de beleza.

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A discussão sobre o futuro da comissão já começou. E, para muitos empresários do setor, a pergunta deixou de ser “se” essa mudança vai acontecer para se tornar “como” conduzi-la de maneira segura, estruturada e sustentável.