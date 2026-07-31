Giovanna Veríssimo transforma 23 anos de experiência em imagem e posicionamento

A forma como uma pessoa se apresenta costuma comunicar antes mesmo que ela diga qualquer palavra. Roupa, postura, comportamento, expressão e maneira de falar influenciam diretamente a percepção construída pelo público, especialmente no ambiente profissional e digital.

Com mais de 23 anos de atuação no mercado da moda, da imagem e da comunicação, Giovanna Veríssimo transformou sua experiência diante das câmeras em uma metodologia voltada ao desenvolvimento de mulheres que desejam fortalecer sua presença, seu posicionamento e sua comunicação.

Modelo desde a infância, com trajetória profissional nacional e internacional, Giovanna também foi eleita Miss Goiás 2018, integrou o Top 10 do Miss Brasil e construiu uma carreira ligada à moda, à representação de marcas, à comunicação e ao desenvolvimento feminino. Atualmente, atua como estrategista de imagem, mentora e palestrante.

É com base nessa experiência prática e profissional que ela conduz suas mentorias de imagem e posicionamento por meio do Método EPIC, desenvolvido para integrar quatro dimensões consideradas essenciais na construção de uma imagem estratégica: Essência, Presença e Posicionamento, Imagem e Comunicação.

O primeiro pilar, Essência, parte da identidade, dos valores, da personalidade e dos objetivos de cada mulher. Em seguida, Presença e Posicionamento trabalham a forma como ela ocupa espaços, constrói autoridade e deseja ser percebida. O pilar Imagem traduz essas informações por meio de escolhas visuais coerentes, enquanto a Comunicação desenvolve a maneira como essa mulher se expressa, se apresenta e transmite sua mensagem em diferentes contextos.

A proposta não é criar personagens, impor padrões ou afastar a mulher de sua identidade. O objetivo é justamente o contrário: alinhar sua apresentação externa àquilo que ela é, ao que deseja comunicar e aos espaços que pretende ocupar.

“Muitas mulheres sabem onde querem chegar, mas nem sempre percebem o quanto sua imagem, sua postura e sua comunicação podem contribuir para esse caminho. O Método EPIC ajuda a construir esse alinhamento de maneira estratégica, sem apagar a identidade de ninguém”, explica Giovanna.

A metodologia já vem sendo aplicada em processos individuais com profissionais das áreas médica, empresarial e de liderança, além de mulheres que desejam fortalecer sua presença no ambiente digital, diante das câmeras, em reuniões, apresentações, eventos e situações de maior exposição.

Durante o processo, cada mentorada é conduzida a analisar como se apresenta atualmente, qual mensagem deseja transmitir e quais ajustes podem aproximar sua imagem da percepção que pretende construir. Os encontros abordam estilo, posicionamento, comportamento, presença, comunicação verbal e não verbal, imagem profissional, segurança diante das câmeras e intencionalidade na forma de se vestir e se comunicar.

Segundo Giovanna, uma imagem estratégica não depende apenas da roupa. Ela é construída pela combinação entre identidade, comportamento, clareza, postura e comunicação.

“Uma imagem forte não precisa ser exagerada. Ela precisa ser verdadeira, coerente e intencional. Quando uma mulher entende o que deseja comunicar, ela passa a fazer escolhas mais conscientes e a ocupar seus espaços com mais segurança”, afirma.

Os resultados observados nas mentorias incluem maior clareza de posicionamento, mais segurança para se comunicar, melhor preparo para fotos e vídeos, maior coerência entre imagem pessoal e objetivos profissionais e uma percepção mais consciente do valor que cada mulher deseja transmitir.

Além dos atendimentos individuais, Giovanna também desenvolve workshops, treinamentos e palestras voltados a empresárias, lideranças, profissionais e equipes que desejam utilizar a imagem e a comunicação como ferramentas de presença, conexão, autoridade e valorização profissional.

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A expansão desse trabalho representa uma nova etapa de uma trajetória construída ao longo de mais de duas décadas. Ao reunir sua experiência no universo da moda, dos concursos, da comunicação e da imagem estratégica, Giovanna busca contribuir para que outras mulheres se apresentem ao mundo com mais autenticidade, segurança e propósito.