Maurício & Eduardo apostam na proximidade com o público em "Surra de Moda"

A dupla goiana Maurício & Eduardo prepara o lançamento de um novo projeto que promete aproximar ainda mais os artistas do público. Gravado em julho deste ano, o DVD Surra de Moda traz uma proposta diferente dos formatos tradicionais de shows, apostando em apresentações intimistas, nas quais a distância entre palco e plateia praticamente deixa de existir. O lançamento deve acontecer em breve nas plataformas digitais.

Criado para proporcionar uma experiência mais próxima entre artistas e fãs, o projeto leva Maurício & Eduardo para o meio da roda, onde a música acontece ao lado do público. Durante a apresentação, a dupla canta entre as pessoas, participa do churrasco, divide o microfone com os fãs e transforma todos em parte do espetáculo.

A ideia é que o formato percorra diferentes estados brasileiros, levando essa experiência para públicos de diversas regiões e reforçando a conexão construída ao longo da carreira.

Além da proposta de interação, Surra de Moda também resgata a essência da boemia. O repertório reúne boleros e canções que marcaram época, apresentados em novas versões com arranjos inspirados nas gravações clássicas, valorizando instrumentos de metais, como trompetes, e recuperando músicas do chamado lado B, que raramente ganharam novas interpretações.

"A ideia é fazer um projeto onde não exista distância entre o artista e o fã. A gente canta junto com o público, vai para o meio do churrasco, participa da festa e todo mundo vive aquele momento. Também queremos resgatar a boemia, gravando boleros e músicas que marcaram gerações, com uma sonoridade clássica que faz parte da nossa história", destacam Maurício & Eduardo.

Com mais de dez anos de carreira, a dupla segue apostando em projetos que unem tradição e inovação. Depois de iniciar uma nova fase com o DVD Conexão, que apresentou um repertório totalmente inédito e uma sonoridade mais contemporânea, Maurício & Eduardo agora voltam o olhar para as raízes da música sertaneja e da música romântica, sem abrir mão da identidade construída ao longo da trajetória.

Autores de sucessos como "Coisas Exotéricas", "Não Vou Mais Chorar" e "Eu Vou Pegar Você", os artistas buscam, com Surra de Moda, fortalecer ainda mais o vínculo com o público e levar para diferentes cidades um formato que transforma o show em um encontro entre amigos, marcado pela música, pela nostalgia e pela participação de todos.

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@mauricioeeduardooficial