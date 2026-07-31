KingStar Portas se torna referência nacional em portas em ACM de alto padrão

O mercado de portas em ACM cresce no Brasil dentro do movimento mais amplo de expansão da arquitetura residencial de alto padrão e da construção de luxo. É nesse contexto que a capixaba KingStar Portas vem se consolidando como uma das principais referências nacionais no segmento, sustentada pela especialização exclusiva na fabricação de portas em ACM, por investimentos em inovação técnica e pela expansão para o mercado internacional.

A arquitetura residencial de alto padrão no Brasil atravessa um período de expansão. Com ela, cresce a demanda por soluções em esquadrias que unem design, engenharia e acabamento premium. Segundo dados da Bain & Company e da Euromonitor, o mercado de luxo no Brasil cresceu 26% entre 2022 e 2024, tendo os imóveis de alto padrão como um dos principais pilares do setor, com avanço de 13% ao ano e R$ 21 bilhões movimentados. A AFEAL (Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio) registrou, no mesmo período, alta de 28% nos lançamentos imobiliários de luxo, movimento que tem acelerado a procura por esquadrias e portas premium de grandes dimensões, entre elas as pivotantes.

Essa expansão também aparece na cadeia do alumínio. De acordo com o Anuário Estatístico da ABAL (Associação Brasileira do Alumínio), o consumo de alumínio pela construção civil registrou alta recorde de 21,7%, o maior crescimento entre todos os setores industriais do país, impulsionado pela demanda por fachadas inovadoras e soluções de alta durabilidade. Já o setor de esquadrias de alumínio movimentou R$ 10,53 bilhões em 2024, salto de quase 20% frente aos R$ 8,79 bilhões do ano anterior, segundo levantamento da ABAL.

As portas em ACM deixaram de ser apenas um elemento funcional: hoje ocupam posição de destaque na arquitetura contemporânea, especialmente em residências de alto padrão, condomínios de luxo e projetos assinados por escritórios de arquitetura. A procura por portas de entrada monumentais, portas pivotantes e projetos arquitetônicos personalizados em ACM acompanha diretamente esse movimento de expansão do mercado de alto padrão e de luxo no Brasil.

Fundada em 2011 por Rômulo Simonato de Assis, na cidade de São Gabriel da Palha, no interior do Espírito Santo, a KingStar Portas nasceu no segmento de comunicação visual. A empresa passou, então, por uma transição estratégica: abandonar outras frentes para se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento, à fabricação e à instalação de portas em ACM de alto padrão. Essa especialização abriu caminho para processos próprios de engenharia, perfis de alumínio exclusivos com maior resistência e precisão de montagem, consolidando a KingStar como fabricante de portas em ACM de alto padrão.

São mais de 14 anos de atuação exclusiva no segmento. Nesse período, a KingStar desenvolveu soluções próprias de engenharia, incluindo o desenvolvimento contínuo de novos sistemas construtivos, além de métodos de fabricação voltados à durabilidade, à segurança e à precisão de montagem. A empresa especializada em portas em ACM atende clientes em mais de dez estados brasileiros, fornecendo portas sob medida para residências de alto padrão, condomínios, arquitetos, designers de interiores, escritórios de arquitetura e construtoras que atuam no mercado de construção de luxo, com projetos que incluem encomendas para personalidades como Nicole Bahls e Galeguinho das Encomendas. A expansão também chegou ao exterior: como fabricante brasileiro de portas em ACM, a empresa já entregou projetos na Alemanha e nos Emirados Árabes Unidos, além de um contrato recente para o fornecimento de quatro portas monumentais destinadas ao Kuwait, reforçando a presença da marca no Oriente Médio.

Rômulo Simonato também criou a Imersão KingStar, treinamento presencial voltado à fabricação de portas em ACM que reúne fabricantes, serralheiros, profissionais da comunicação visual, empresas do setor de ACM, arquitetos e empreendedores interessados em atuar ou se especializar no segmento. O programa recebe participantes de praticamente todas as regiões do Brasil e também do exterior. A metodologia, desenvolvida depois de mais de uma década de fabricação exclusiva de portas em ACM, virou também um curso online, levando o método a profissionais em qualquer lugar do mundo. Entre as duas modalidades, já são mais de 300 alunos formados e certificados.

“Nosso maior objetivo nunca foi ser a maior empresa. Sempre foi ser uma referência. Quando você entrega qualidade, compartilha conhecimento e nunca para de evoluir, o crescimento acontece como consequência”, afirma Rômulo Simonato de Assis, fundador da KingStar Portas.

É esse conjunto, a fábrica no interior do Espírito Santo, a metodologia própria e os projetos que já cruzaram fronteiras, que sustenta o discurso de referência da KingStar. Enquanto o mercado de arquitetura de alto padrão segue em expansão no Brasil, a empresa aposta em continuar puxando esse segmento pela via da especialização, não do volume.

Mais informações sobre a KingStar Portas:

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