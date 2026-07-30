Cinco erros do importador ao fechar câmbio na janela eleitoral, por GX Capital

A janela eleitoral de 2026 está em curso: o dólar saiu do piso de R$ 4,89 registrado em maio, opera na casa de R$ 5,10 e a projeção da mesa da GX Capital aponta pico na faixa de R$ 5,55 no auge do trimestre. Nesse ambiente, cada decisão de câmbio mal estruturada tem preço mensurável. Estes são os cinco erros que a mesa da GX mais encontra, e como cada um se corrige.

Erro 1. Esperar o "melhor momento" para travar

O erro clássico é transformar hedge em aposta: segurar a trava esperando um recuo que a janela eleitoral raramente entrega. O custo é a diferença entre o câmbio disponível hoje e o pico que a empresa acaba pagando quando não pode mais esperar. A correção é conceitual: hedge não é instrumento para ganhar do mercado, é instrumento para proteger a margem que a operação já tem. Quem trava com método garante o resultado do semestre; quem espera o topo entrega a margem para a volatilidade.

Erro 2. Travar 100% da exposição de uma vez

O oposto do erro 1 é igualmente caro: travar toda a exposição em um único momento da curva, concentrando o risco de timing em uma só decisão. A estrutura correta é o hedge em camadas: dividir a exposição dos próximos meses em fatias travadas em momentos diferentes. A empresa garante previsibilidade sobre a maior parte do fluxo e preserva flexibilidade para capturar recuos, sem depender de acertar um único ponto da curva.

Erro 3. Fechar câmbio no balcão de uma única instituição

Aceitar a cotação de um único banco é comprar sem concorrência. O spread cobrado no balcão varia de forma relevante entre instituições, e a diferença, repetida operação após operação, vira um custo invisível embutido em cada fechamento. A correção é operar com uma mesa de câmbio consultiva que compara múltiplas instituições a cada operação, o modelo que a GX Capital opera para empresas de médio porte. A concorrência entre instituições trabalha a favor da empresa, não contra.

Erro 4. Ignorar o calendário logístico do trimestre eleitoral

O trecho final da janela eleitoral costuma combinar dólar no pico com gargalo logístico, porque boa parte do mercado corre para importar ao mesmo tempo. Quem programa embarques para o auge do estresse paga duas vezes: no câmbio e no frete. A correção é a antecipação estratégica: adiantar compras e formação de estoque para o início da janela, com o câmbio da operação travado no ato, e atravessar o pico com estoque formado.

Erro 5. Tratar o câmbio isolado do desenho fiscal da importação

O erro mais caro é o menos visível: fechar câmbio como decisão solta, sem integrá-lo ao desenho fiscal da operação. Mecanismos como Ex-Tarifário e benefícios estaduais, combinados ao hedge, formam o que a GX Capital batizou de empilhamento de benefícios. Em simulação publicada pela casa, o empilhamento reduziu o custo total de uma operação de importação em até 44,7%. Quem olha só a cotação disputa centavos; quem desenha a operação inteira disputa dezenas de pontos percentuais.

O que os cinco erros têm em comum

"Nenhum desses erros é de ignorância, são erros de estrutura. O empresário decide sozinho, contra um mercado que opera com mesa, método e concorrência entre instituições. A função da GX é colocar essa mesma estrutura a serviço do médio porte: comparar instituições, desenhar o hedge em camadas conforme o fluxo real da empresa e integrar câmbio ao desenho fiscal. Na janela eleitoral, estrutura é margem", resume Vinicius Teixeira, fundador da GX Capital.

Antes de fechar o próximo câmbio, o caminho prático é simular a operação e conversar com a mesa: a GX mantém simuladores de câmbio no site e uma equipe consultiva que analisa o fluxo da empresa sem compromisso.

FAQ

O que é dólar eleitoral?

É o padrão recorrente de alta do dólar nos meses que antecedem eleições presidenciais no Brasil, quando a moeda incorpora prêmio de risco político e costuma atingir o pico entre o terceiro trimestre e o primeiro turno.

O que é hedge em camadas?

É a estrutura de proteção cambial em que a exposição dos próximos meses é dividida em fatias, travadas em momentos diferentes da curva, garantindo previsibilidade sem depender de acertar o topo ou o fundo.

O que é empilhamento de benefícios?

É a combinação de mecanismos fiscais, como Ex-Tarifário e benefícios estaduais, com hedge cambial no desenho de uma operação de importação, reduzindo o custo total da operação.

Quando o importador deve travar o câmbio em 2026?

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Quanto mais cedo dentro da janela eleitoral, maior a margem protegida. A estrutura recomendada é travar em camadas ao longo da janela, e não tentar acertar um único momento.