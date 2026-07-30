Brasil rumo ao Top 10 em ovos; Label Rouge lidera inovação sensorial

O consumo de ovos no Brasil vive um dos melhores momentos da história. A expectativa é que o país ultrapasse a marca de 300 ovos consumidos por habitante em 2026, consolidando o alimento como uma das proteínas mais presentes na mesa dos brasileiros. Nesse cenário, além do preço competitivo e do alto valor nutricional, cresce também a busca por produtos que entreguem uma experiência de consumo diferenciada.

Ovos caipiras sem cheiro forte

Atenta a esse movimento do mercado, a Label Rouge, granja localizada em Porto Feliz, interior de São Paulo, e referência na produção de ovos caipiras e orgânicos, leva ao varejo um diferencial sensorial inédito no país.

A empresa é a primeira granja brasileira a produzir ovos caipiras sem cheiro forte de ovo, característica que elimina uma das principais barreiras percebidas por parte dos consumidores durante o preparo e o consumo do alimento. Com o ovo cada vez mais presente nas refeições dos brasileiros, atributos sensoriais também passam a influenciar a decisão de compra. O diferencial da Label Rouge começa na forma como as aves são criadas. As galinhas vivem soltas ao verde do campo e recebem alimentação vegetal, à base de milho e soja de alta qualidade, sem ingredientes de origem animal ou subprodutos.

O bem-estar das aves, aliado ao manejo responsável e ao rigoroso controle de qualidade em todas as etapas da produção, resulta em ovos caipiras com gema naturalmente vermelhinha, clara consistente e aroma mais suave, proporcionando uma experiência de consumo superior. Para a Label Rouge, características como aroma, aparência e consistência demonstram que ainda existe espaço para agregar valor a um alimento tradicional e presente na rotina dos brasileiros.

"O consumo de ovos cresce a cada ano e, junto com ele, aumenta também a procura por produtos que ofereçam mais qualidade e uma experiência diferenciada. Na Label Rouge, essa sempre foi a nossa prioridade. O ovo caipira sem cheiro forte é resultado de um sistema de produção construído ao longo de mais de três décadas, baseado em tradição, inovação, bem-estar animal e rigor em cada etapa do processo. É um atributo que facilita o consumo diário dessa proteína natural e reforça nosso compromisso de transformar qualidade e inovação em valor percebido pelos consumidores e pelo varejo", afirma Gislaine Armanhe, CEO da Label Rouge.

Sobre a Label Rouge

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Com mais de 33 anos de história, a Label Rouge é referência nacional na produção de ovos caipiras e orgânicos. Localizada em Porto Feliz (SP), a empresa foi pioneira na adoção de práticas de bem-estar animal muito antes do tema ganhar relevância no Brasil. Sua produção é baseada na criação verdadeiramente caipira, com galinhas soltas ao verde do campo, alimentação de origem vegetal e manejo responsável. Hoje, a empresa une tradição, inovação e propósito para oferecer ovos caipiras de verdade, com origem transparente, alta qualidade e diferenciais que agregam valor à categoria.