Eleições 2026: Sem site, candidatos ficam invisíveis para IA e Google

"Se o seu candidato não tem site, ele terá mais dificuldades em ser citado em ferramentas como Chat GPT e até mesmo no Google", afirma Patrícia Ester, especialista em SEO da Agência Speciaali. Com o calendário eleitoral definido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), as eleições 2026 já têm data para começar: a propaganda oficial é liberada em 16 de agosto, com votação marcada para 4 de outubro. Nesse cenário, a estrutura online dos candidatos deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico de campanha.

O motivo é a forma como o eleitor busca informação hoje. Ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, e os próprios buscadores tradicionais dependem de conteúdo indexado na internet para responder perguntas sobre políticos e suas propostas. Quando um nome não aparece em nenhuma página confiável, ele simplesmente não é mencionado.

O site como base da campanha

Segundo as regras do TSE para as eleições 2026, candidatos podem divulgar propostas, trajetória e agenda de campanha em sites e blogs pessoais desde que os endereços estejam devidamente registrados na Justiça Eleitoral. Essa exigência formal reforça a importância de um projeto de site bem estruturado, com textos otimizados para SEO e organizados de maneira que motores de busca e sistemas de inteligência artificial consigam interpretar o conteúdo com clareza.

Um site funciona como o centro da estratégia de marketing político. É nele que o candidato consolida seu histórico, suas propostas de governo e as informações que a legislação eleitoral exige tornar públicas, sem depender exclusivamente do alcance orgânico das redes sociais, que pode variar de acordo com o algoritmo de cada plataforma.

Além disso, artigos otimizados sobre temas ligados ao mandato pretendido, como saúde, educação, segurança e economia, ajudam a posicionar o candidato como referência nesses assuntos quando eleitores pesquisam soluções para problemas locais, não apenas o próprio nome.

Redes sociais e anúncios: um cenário limitado

Definir a estrutura de marketing digital vai além do site. Patrícia Ester destaca que a escolha das plataformas de anúncio também é estratégica, já que as big techs adotaram políticas bem diferentes para a propaganda eleitoral.

"O candidato político deve criar desde já sua estrutura de marketing digital, desde o website, conta no portfólio de anúncios e redes sociais das mais diversas, afinal de contas, apenas o Meta, dona do Facebook, permite anúncios de política", afirma a especialista da Speciaali.

De fato, o Google Ads não permite publicidade política paga no Brasil, e o mesmo vale para os anúncios do YouTube. O TikTok também não aceita impulsionamento pago para esse tipo de conteúdo, restando apenas o alcance orgânico. Já o X (antigo Twitter) permite publicidade política, mas com processo de verificação de identidade. Isso deixa o Meta, que reúne Facebook, Instagram e WhatsApp, como a principal plataforma paga disponível para deputado, senador ou qualquer outro cargo em disputa nas eleições 2026.

A regulamentação sobre inteligência artificial também molda o cenário das eleições 2026: todo conteúdo sintético usado em campanha precisa trazer identificação clara sobre sua origem, o que reforça a necessidade de um site próprio, onde o candidato controla integralmente as informações publicadas.

Antecipação como diferencial competitivo

Como a propaganda paga na internet só pode ser veiculada a partir de 16 de agosto, e o registro de novos endereços eletrônicos exige um prazo de 48 horas antes da utilização, candidatos que deixarem a estruturação digital para a última hora correm o risco de começar a campanha em desvantagem.

Para especialistas em marketing político, o recado é direto: quem organizar site, conteúdo e presença nas redes sociais com antecedência chega às eleições 2026 mais preparado para ser encontrado, seja por um eleitor no Google, seja por uma resposta gerada por inteligência artificial.

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A Agência Speciaali tem mais de 30 anos de mercado internacional e é Business Partner das maiores big techs do mundo, desenvolvendo estratégias de SEO e criação de sites voltadas para candidatos que querem estruturar sua presença digital com visibilidade nas buscas durante o período eleitoral.