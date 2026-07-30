Marcelo Generoso comanda programa que une mais de 60 municípios do Amazonas

O jornalista Marcelo Generoso está à frente do programa A Voz do Amazonas, apontado como o único jornal radiofônico com transmissão simultânea para Manaus e os 61 municípios do interior do estado. Exibido de segunda a sexta-feira, das 13h às 14h, o programa é transmitido por uma rede formada por 62 emissoras, alcançando todas as regiões do Amazonas ao mesmo tempo.

No ar há um mês, o jornal já demonstra boa aceitação do público e amplia sua audiência. A proposta é integrar a capital e o interior por meio da informação, oferecendo conteúdo de interesse público e aproximando comunidades espalhadas pelo maior estado brasileiro.

Com uma linha editorial dinâmica, A Voz do Amazonas reúne diariamente notícias sobre política, economia, segurança pública, saúde, educação, esporte, cultura, lazer, entretenimento, oportunidades de emprego e geração de renda, além de prestação de serviços, curiosidades e os principais acontecimentos do Amazonas, do Brasil e do mundo.

O programa também dedica espaço para entrevistas, análises, participação dos ouvintes e cobertura em tempo real de fatos que impactam diretamente a população amazonense.

Integração entre capital e interior

Um dos principais diferenciais do jornal é sua abrangência. Enquanto a maior parte das produções radiofônicas possui alcance regionalizado, A Voz do Amazonas transmite a mesma programação, simultaneamente, para toda a extensão territorial do estado, conectando Manaus às cidades mais distantes.

O sinal chega diariamente aos municípios de Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Iranduba, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

Compromisso com a informação

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Ao completar seu primeiro mês de transmissão, A Voz do Amazonas reforça o compromisso com um jornalismo plural, ágil e voltado ao interesse público. Sob o comando de Marcelo Generoso, o programa busca fortalecer o papel do rádio como um dos principais meios de comunicação do estado, promovendo a integração entre a capital e o interior, dando voz à população e ampliando o acesso à informação de qualidade.