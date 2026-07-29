Brasil ganha primeiro portal nacional de cuidadores de Idosos

Encontrar um cuidador de confiança no Brasil sempre foi uma tarefa feita no escuro. Grupos de WhatsApp, indicações de vizinhos, buscas no Google sem nenhum critério verificável. A partir de agora, famílias que precisam de cuidado profissional para seus idosos têm um endereço: o Portal Nacional do Cuidador, plataforma pública e gratuita que entra no ar com cadastros abertos para profissionais e busca disponível para famílias em todo o território nacional.

O portal funciona como um diretório qualificado. Cuidadores podem se cadastrar gratuitamente, informar especialidades, regiões de atuação e experiência profissional. Famílias buscam por cidade, perfil de necessidade e avaliações, e são direcionadas à empresa credenciada responsável pelo profissional para formalizar a contratação. Não há transação financeira no portal e não há contato direto entre família e cuidador sem intermediação da agência.

"Essa intermediação é intencional e protetora dos dois lados. A família contrata com segurança jurídica, com contratos adequados e com uma empresa responsável por trás. O cuidador trabalha com o suporte de uma agência estruturada. Isso é o que diferencia o Portal Nacional do Cuidador de qualquer aplicativo de matchmaking que terceiriza o risco para o profissional", explica Eduardo Líneker, fundador do Grupo Levens.

As agências que aparecem no portal são credenciadas ao ecossistema E-Cuid, o que significa que passaram por um processo de avaliação operacional e atendem a padrões mínimos de estrutura jurídica, tecnologia de gestão e qualificação de equipe. A Levens Cuidadores, empresa com mais de 13 anos de mercado, histórico de mais de 5.500 famílias atendidas nas capitais brasileiras, é a primeira agência credenciada ao ecossistema, e serve como referência operacional para os padrões que o portal adota.

Cada agência parceira tem perfil institucional completo no diretório, com informações sobre área de atuação, cidades atendidas, avaliações de famílias e link direto para seu site. As empresas do ecossistema compartilham ainda uma base histórica de cuidadores, com os devidos cuidados da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que permite oferecer às famílias profissionais com trajetória verificada, algo que nenhuma busca convencional consegue entregar.

O portal também concentra vagas abertas no setor, em breve será lançado o Panorama Brasileiro de Cuidadores e informações sobre o Programa Nacional de Qualificação de Cuidadores (PNQC), certificação que habilita profissionais com credencial verificável por QR Code.

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"Quando uma família busca um cuidador por meio de uma agência credenciada ao Portal Nacional do Cuidador, ela acessa algo que não existe em nenhuma outra plataforma: um histórico real de atuação do profissional, construído coletivamente pelas empresas do ecossistema, com segurança e conformidade com a LGPD", destaca Eduardo Líneker, fundador do Grupo Levens.