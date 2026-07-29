65% das oficinas mecânicas do país ainda operam sem sistema de gestão

Um levantamento realizado pela RepareCar, startup de tecnologia para o setor de reparação automotiva, mostra que 65% dos donos de oficinas mecânicas de pequeno e médio porte no Brasil ainda não utilizam nenhum sistema de gestão. O dado foi coletado a partir de mais de 100 conversas com proprietários de oficina em uma única semana, durante um estudo de mercado da empresa.

O número conversa com pesquisas nacionais sobre o tema. Segundo a Pesquisa Hábitos Financeiros 2025, do Sebrae, 30% dos pequenos negócios brasileiros controlam as finanças em planilha, 25% ainda usam caderno e apenas 20% adotam algum aplicativo ou sistema digital, 10% não fazem controle algum. Já a pesquisa TIC Empresas 2025, do Cetic.br, aponta que o Indicador de Maturidade Digital dos pequenos negócios está em 37 pontos, numa escala de 0 a 80.

No setor automotivo, a lacuna preocupa, porque o país tem uma frota circulante que já ultrapassa 68 milhões de veículos, segundo o Anuário da Indústria da Reparação de Veículos 2025/2026, do Sindirepa Brasil, o que coloca as oficinas independentes no centro da manutenção dessa frota.

"A gente esperava encontrar mais resistência para achar oficina sem sistema. Foi o oposto: em uma semana batemos mais de cem oficinas nessa situação. Isso mostra que o problema não é falta de opção no mercado, é que as opções que existem foram pensadas para quem já é grande", afirma Rodrigo Saddock, sócio-fundador da RepareCar.

Para o especialista, a maior parte dessas oficinas continua no papel ou na planilha não por resistência à tecnologia, mas porque nunca encontrou uma ferramenta simples o suficiente para o tamanho do negócio, o mesmo padrão identificado nas pesquisas do Sebrae e do Cetic.br entre pequenos negócios de outros setores.

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Sobre a RepareCar: plataforma de gestão criada para oficinas mecânicas de pequeno e médio porte, fundada por profissionais com experiência no setor automotivo e em produtos digitais globais. Mais informações em reparecar.com.br.