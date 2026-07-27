Engenharia Civil Industrial em obras complexas: Guimarães Soluções Construtivas

Existe um tipo de obra que o país inteiro depende e quase ninguém vê. Ela não tem tapume na calçada nem inauguração com corte de fita. Acontece dentro de uma fábrica que não pode parar, no subsolo de um terminal cheio de gente, na estrutura de um aeroporto entre um voo e outro. Quando termina, o lugar simplesmente continua funcionando, como se nada tivesse acontecido. É esse o ponto.

Enquanto a construção civil tradicional ergue o que ainda não existe, um outro campo cuida do que já está de pé e não pode falhar. É a engenharia que recupera, reforça, protege e mantém estruturas em plena operação. Um trabalho de alta complexidade técnica, feito sob restrições que uma obra convencional jamais aceitaria.

Quando a obra precisa conviver com a vida que não para

Construir do zero é um problema conhecido: existe um terreno, um projeto e um cronograma. Intervir num lugar que continua operando é outro jogo.

"Executar uma obra em ambientes de operação contínua, como aeroportos, rodoviárias e indústrias, exige um nível de planejamento muito superior ao de empreendimentos convencionais", afirma o engenheiro Diego Guimarães, diretor da Guimarães Soluções Construtivas . "A construção precisa coexistir com atividades que não podem ser interrompidas, e cada etapa tem que ser estudada para garantir a segurança das pessoas, a continuidade das operações e o cumprimento rigoroso dos cronogramas".

O canteiro, nesses casos, quase nunca é um canteiro. É uma planta industrial em plena produção, com equipamentos ativos ao lado da equipe. É um terminal por onde circulam milhares de pessoas. É uma estrutura que precisa ser tratada sem que o público perceba.

Há ainda um segundo fator de imprevisibilidade. Uma estrutura com décadas de uso guarda surpresas: corrosão escondida sob o revestimento, trincas que só aparecem quando se abre o concreto, patologias que não constavam do projeto original porque não existiam quando ele foi feito. O diagnóstico é parte da obra, e às vezes é a parte mais difícil.

Semanas de preparação para horas de execução

A frase que melhor traduz esse tipo de engenharia inverte a lógica de qualquer obra comum. "Muitas vezes, uma intervenção de poucas horas demanda semanas de preparação, alinhamentos e aprovações entre diferentes equipes", diz Diego.

É a preparação que sustenta a execução. Levantamento do que será feito, sequência das etapas, dimensionamento da equipe, material posicionado antes de a janela abrir, aprovação de todos os envolvidos. Quando a hora chega, não há espaço para descoberta tardia nem para improviso. O que se vê na obra é a ponta de um trabalho que começou muito antes.

Na indústria, essa lógica tem um nome e um preço. As intervenções costumam acontecer durante paradas programadas de manutenção, os chamados shutdowns, quando a produção é interrompida por uma janela definida. "Cada hora disponível possui alto valor financeiro", resume Diego. "Isso exige sincronização precisa entre diversas disciplinas, gestão simultânea de múltiplas frentes de trabalho e capacidade de resposta rápida diante de imprevistos".

Nesse contexto, segundo ele, o trabalho ultrapassa o escopo técnico tradicional. "A engenharia vai muito além da execução civil: envolve planejamento estratégico, gestão de riscos e uma coordenação minuciosa para entregar resultados sem comprometer a produtividade e a segurança da operação industrial".

Segurança não é etapa, é condição

Altura, espaço confinado, calor, equipamentos em operação a poucos metros. O ambiente dessas obras concentra praticamente todos os riscos que a engenharia aprendeu a temer, e ao mesmo tempo exige velocidade. É uma combinação que não perdoa o amadorismo.

Trabalhar bem, aqui, significa antes de tudo trabalhar seguro. Protocolo de acesso, controle de atmosfera, isolamento de área, equipe treinada para o risco específico de cada frente. Não é burocracia: é o que permite que a obra aconteça sem interromper a operação nem colocar ninguém em perigo.

As obras que provam o método

A trajetória da Guimarães Soluções Construtivas se explica melhor pelas estruturas em que a empresa trabalhou do que por qualquer descrição de serviço.

Aeroporto de Guarulhos: obra invisível no terminal mais movimentado do país

No maior e mais movimentado terminal aeroportuário do Brasil e da América Latina, a atuação foi nos fingers, com tratamento de patologias nas estruturas por onde passa o fluxo de embarque. Tudo executado com o aeroporto em pleno funcionamento.

O que isso exige, na prática, Diego descreve sem rodeios. "Qualquer intervenção deve considerar protocolos rígidos de segurança operacional, controle de acesso, restrições de circulação de pessoas, equipamentos e materiais, além da necessidade de evitar qualquer impacto sobre o funcionamento dos terminais e das operações aeronáuticas".

Na prática, isso significa trabalhar quando o aeroporto respira. "É comum que serviços sejam executados em janelas noturnas ou em horários previamente autorizados, com equipes preparadas para montar, executar e desmobilizar toda a estrutura em um intervalo extremamente reduzido", explica. "O sucesso da obra depende tanto da qualidade técnica quanto da capacidade logística".

O resultado é uma obra que o passageiro não viu acontecer.

Rodoviária de Belo Horizonte: diagnosticar antes de recuperar

O trabalho começou pelo diagnóstico: o mapeamento de todas as patologias da edificação, ponto a ponto. Só depois veio a execução da recuperação estrutural de toda a rodoviária. É o exemplo mais claro de como essa engenharia funciona: primeiro se entende o que a estrutura tem, depois se decide o que fazer.

E tudo isso num terminal que segue recebendo passageiros. "Nesses ambientes, o desafio está em manter a fluidez da circulação, preservar a segurança dos usuários e minimizar os impactos para lojistas, operadores e empresas de transporte", afirma Diego. "Isolamentos temporários, sinalização eficiente e uma comunicação constante entre construtora, administração do terminal e equipes operacionais são fatores indispensáveis para que a obra avance sem comprometer a experiência dos usuários".

Mineirão: proteger o concreto do inimigo mais paciente

Um dos estádios mais conhecidos do país recebeu tratamento de impermeabilização e a renovação do espaço comum da esplanada, área por onde circula a multidão em dia de jogo. Impermeabilizar uma estrutura desse porte é proteger o concreto da água, que se infiltra em silêncio, corrói por dentro e só mostra o estrago quando ele já está avançado.

Cidade Administrativa: técnica a serviço de um projeto de Niemeyer

O auditório projetado por Oscar Niemeyer recebeu serviços de pintura e proteção. Intervir numa obra assinada por um dos maiores nomes da arquitetura mundial impõe uma exigência a mais: preservar a intenção original do projeto. A técnica, aqui, está a serviço do que já existe.

Para Diego, o denominador comum entre essas obras não é o tamanho. "O que essas estruturas têm em comum é que nenhuma delas podia falhar e nenhuma delas podia parar. É exatamente aí que a nossa engenharia trabalha".

O que está em jogo quando a manutenção é adiada

Há uma razão prática para essas obras existirem, e ela é econômica antes de ser técnica.

Uma estrutura que deixa de receber manutenção não se degrada de forma visível e gradual. Ela acumula um problema em silêncio até o dia em que ele aparece inteiro, geralmente caro e às vezes perigoso. O concreto que trinca, a armadura que corrói, o revestimento que se solta: nada disso avisa com antecedência. Recuperar antes custa uma fração do que custa remediar depois, e evita o risco de descobrir a falha da pior maneira.

O Brasil tem um parque construído que já passou da juventude. Plantas industriais, terminais, estádios e edifícios públicos erguidos há décadas chegam agora a um ponto em que a manutenção deixa de ser opcional.

A engenharia que o país não vê, mas da qual depende

O melhor resultado desse tipo de obra é a ausência de notícia. A fábrica que voltou a produzir no dia certo, o terminal que nunca fechou, o aeroporto que embarcou milhares de passageiros sem que ninguém percebesse o que estava sendo feito ali. É um trabalho que se mede pelo que não aconteceu.

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