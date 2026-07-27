Por que prefeituras estão decidindo crescer em bloco, e o que a escala muda nessa conta

O Brasil tem milhares de municípios, e todos fazem a mesma conta: manter corpo técnico especializado, negociar com fornecedores e estruturar a captação de recursos são operações que só compensam a partir de um determinado volume. Isoladamente, cada prefeitura absorve sozinha o custo fixo inteiro. Em bloco, esse custo se dilui, e o poder de negociação se multiplica.

Não se trata de capacidade administrativa, e sim de matemática de escala. É exatamente nesse ponto que o consorciamento intervém: transforma demandas dispersas em volume, e volume em capacidade de execução.

O crescimento recente do CONSORMULTI, consórcio interfederativo mineiro que reuniu mais de 100 municípios integrados ou em processo de adesão em pouco mais de três meses, oferece um caso concreto para observar a tese em movimento. Ao agir em bloco, as cidades consorciadas passam a operar compras compartilhadas, assistência técnica e projetos estruturantes em outra escala.

Para o Diretor Executivo do consórcio, Professor Tony Alves (Antonio Carlos Alves dos Santos), o arranjo funciona como uma camada de inteligência permanente à disposição das prefeituras. “Nenhum município sustenta sozinho toda a estrutura técnica que a gestão moderna exige. O consórcio desenvolve inteligência institucional e cria oportunidades permanentes que, individualmente, seriam inviáveis”, explica.

A lógica vale para qualquer cidade do arranjo: o ganho é de eficiência, de força política e de velocidade de execução, e cresce à medida que o bloco cresce.

Em Timóteo, o prefeito Capitão Vitor enquadra a adesão nesse cálculo de eficiência coletiva. “O desenvolvimento regional depende da capacidade de trabalhar juntos. A cooperação fortalece cada prefeitura e beneficia toda a região”.

Em Brumadinho, o prefeito Gabriel Parreiras trata o modelo como um caminho de integração, não de renúncia à autonomia local. “O municipalismo moderno exige integração. Municípios de diferentes regiões podem construir soluções que beneficiem toda Minas Gerais”.

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A tese não é nova. A cooperação intermunicipal existe no país há décadas, com resultados desiguais. O que o caso mineiro sugere é que, quando o arranjo entrega valor mensurável e rápido, a adesão deixa de ser um ato de fé administrativa e passa a ser decisão de gestão. A pergunta que fica, para além de um consórcio específico, é quanto do desenvolvimento brasileiro segue represado pela insistência em resolver, sozinho, um problema de escala.