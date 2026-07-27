Giovanna Velloso revela por que artistas investem cada vez mais em assessoria

A presença constante na imprensa, em portais de notícias, programas de televisão, podcasts e redes sociais deixou de ser apenas um diferencial para se tornar parte da estratégia de crescimento de artistas e profissionais do entretenimento. Cada vez mais, cantores, compositores e personalidades investem em assessorias de comunicação para fortalecer sua imagem, ampliar o alcance de seus projetos e construir uma relação sólida com o público.

Segundo apuração exclusiva do Brazil Em Evidência , um dos nomes que vem se destacando nesse cenário é a jornalista Giovanna Velloso , fundadora da Velloso Press & Co., empresa especializada em assessoria de imprensa e posicionamento estratégico para artistas, especialistas e empreendedores.

À frente da agência, Giovanna atua no planejamento de pautas, relacionamento com veículos de comunicação e desenvolvimento de estratégias que ajudam seus clientes a conquistarem espaço espontâneo na mídia nacional.

Entre os artistas atendidos pela Velloso Press estão o cantor de pagode Jeffinho, ex-vocalista do Exaltasamba, que vive uma fase de consolidação da carreira solo com novos projetos, audiovisuais e presença constante nos principais veículos de entretenimento do país. A agência também acompanha a comunicação do cantor Patrick Henrique, que vem fortalecendo a cena do samba paulistano com o projeto itinerante Resenha do PH, além de Neto NC, que aposta em novos audiovisuais para ampliar sua presença nas plataformas digitais.

Outro nome acompanhado pela Velloso Press é o cantor e compositor pernambucano Dougllas Fernanddo , artista que ganhou projeção nacional ao realizar mais de 30 apresentações pelo Brasil e consolidar sua carreira na música. No caso de Dougllas, a Velloso Press integra uma rede de assessorias que atua na divulgação de sua trajetória artística, ao lado de equipes regionais responsáveis pela comunicação em diferentes mercados.

A assessoria também responde pela comunicação da diretora audiovisual Carolina Duttra, profissional que acumula participação em dezenas de projetos musicais e já assinou produções para artistas como Ivete Sangalo, além de nomes como BenzaDeus, Lucas Morato, Marvvila e Fabinho, reforçando que a estratégia de comunicação não se limita apenas aos artistas, mas também aos profissionais que atuam nos bastidores da indústria do entretenimento.

Segundo Giovanna , o trabalho de assessoria vai muito além do envio de releases para a imprensa.

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"A comunicação estratégica ajuda o artista a construir autoridade, fortalecer sua marca e fazer com que seus projetos cheguem ao público certo. Hoje, não basta apenas lançar uma música. É preciso criar uma narrativa que conecte o artista às pessoas", explica.