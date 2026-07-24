Giovanna Velloso transforma assessoria em aliada de pequenos negócios

A jornalista Giovanna Velloso decidiu transformar mais de dez anos de experiência em comunicação em um novo projeto profissional. Após deixar o mercado tradicional, ela fundou, em fevereiro de 2025, a Velloso Press & Co., assessoria de imprensa especializada em conectar artistas, especialistas e pequenas empresas aos principais veículos de comunicação do país.

A proposta nasceu da percepção de que muitos empreendedores ainda enxergam a assessoria de imprensa apenas como um custo, sem compreender o impacto que uma estratégia de comunicação bem estruturada pode gerar na consolidação da marca e na abertura de novas oportunidades de negócios.

"A imprensa não serve apenas para quem já é grande. Ela também pode acelerar o crescimento de pequenas empresas quando existe uma estratégia por trás da comunicação", afirma Giovanna.

Desde a criação da empresa, a jornalista vem desenvolvendo pautas personalizadas para diferentes segmentos, conquistando espaço em portais de notícias, revistas, emissoras de rádio, podcasts e programas de televisão. O trabalho tem como foco transformar histórias reais em conteúdo relevante para a imprensa, fortalecendo a autoridade e a visibilidade dos clientes.

Além do atendimento a empresários e especialistas, a Velloso Press & Co. também ampliou sua atuação no mercado artístico, assessorando cantores e projetos ligados ao samba e ao pagode. Segundo Giovanna, a comunicação estratégica tem papel fundamental tanto na construção da imagem de artistas quanto no posicionamento de marcas e empresas.

Empreender, no entanto, exigiu novos aprendizados além do jornalismo. Para a profissional, administrar um negócio próprio significou desenvolver habilidades em gestão, negociação e relacionamento, áreas que se tornaram essenciais para o crescimento da empresa.

"Empreender exige muito mais do que conhecimento técnico. É preciso aprender sobre gestão, vendas, negociação e, principalmente, construir confiança todos os dias", destaca.

Atualmente, a Velloso Press & Co. atende clientes de diferentes segmentos e mantém como objetivo oferecer uma assessoria personalizada, mostrando que a comunicação pode se tornar um importante diferencial competitivo para empresas de todos os portes.

Ao apostar em um modelo voltado para pequenos negócios, especialistas e artistas, Giovanna Velloso reforça a importância da imprensa como ferramenta de posicionamento e construção de reputação, contribuindo para aproximar marcas do público e ampliar sua presença no mercado.

Conheça a Velloso Press & Co.

Fundada em 2025 pela jornalista Giovanna Velloso, a Velloso Press & Co. é uma assessoria de imprensa especializada em comunicação estratégica para artistas, especialistas e pequenas empresas. A empresa atua no desenvolvimento de pautas, relacionamento com a imprensa e fortalecimento da imagem institucional, conectando seus clientes aos principais veículos de comunicação do país.

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