Doraiza Expedições supera mil viajantes e amplia atuação internacional

O turismo de experiência tem impulsionado um novo perfil de viajante: pessoas que buscam vivências autênticas, conexões genuínas e roteiros construídos com propósito. Apostando nesse movimento, a Doraiza Expedições vem consolidando sua atuação no mercado com uma proposta baseada em expedições autorais, grupos reduzidos e experiências cuidadosamente planejadas.

Fundada em 2021 por Izadora Moraes, a empresa acaba de ultrapassar a marca de mil viajantes atendidos em mais de 70 expedições realizadas por 25 destinos nacionais e internacionais. Atualmente, o portfólio contempla destinos como Peru, Tailândia, África do Sul, Egito, Croácia, Colômbia, Guatemala, Fernando de Noronha, Lençóis Maranhenses, Amazônia, Santiago, Deserto do Atacama e Salar de Uyuni.

Mais do que comercializar viagens, a Doraiza Expedições desenvolve expedições autorais construídas a partir da vivência da própria equipe nos destinos. “Nosso objetivo nunca foi apenas vender viagens. Queremos criar experiências transformadoras, que conectem pessoas, culturas e histórias. Cada roteiro é pensado para proporcionar algo que vá além do turismo tradicional”, explica Izadora Moraes, fundadora da empresa.

Um dos principais diferenciais da marca está na curadoria. Todos os destinos são visitados e validados previamente pela equipe antes de integrarem o calendário oficial da empresa. Esse processo permite selecionar hospedagens, experiências, restaurantes, passeios e parceiros locais alinhados à proposta da Doraiza, garantindo mais segurança e qualidade aos participantes.

Além disso, cada grupo conta com um líder de expedição responsável por acompanhar os viajantes durante toda a jornada. “O viajante não precisa se preocupar com idioma, logística ou planejamento diário. Nossa equipe cuida dos detalhes para que ele possa viver a experiência de forma leve e completa”, afirma Izadora.

Outro destaque está nos roteiros exclusivos desenvolvidos pela empresa. Entre eles está a Croácia Yacht Trip, experiência de oito dias pelo Mar Adriático realizada em um yacht privado reservado exclusivamente para o grupo.

Tradicional em alguns mercados internacionais, a experiência foi adaptada para o público brasileiro e se tornou um dos produtos mais exclusivos da operação. A empresa também se destaca pelo perfil dos viajantes que atrai. Grande parte dos participantes embarca sozinha, mas encontra nas expedições um ambiente propício para criar conexões, amizades e memórias compartilhadas.

“Percebemos que muitas pessoas querem conhecer o mundo, mas não têm companhia para viajar. As expedições acabam criando uma comunidade de pessoas com interesses semelhantes e isso transforma completamente a experiência”, comenta.

De olho no crescimento da demanda por turismo de experiência, a Doraiza Expedições prepara novos destinos para os próximos anos, incluindo Islândia, Grécia, Turquia, Panamá, Costa Rica, México, Curaçao e Tanzânia. As novidades e os próximos lançamentos podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Doraiza Expedições.

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Com um mercado cada vez mais voltado para experiências autênticas e personalizadas, a empresa aposta na combinação entre curadoria, comunidade e expedições autorais para continuar ampliando sua presença no setor. “Queremos que as pessoas associem a Doraiza a experiências transformadoras, bem planejadas e vividas em grupo, sem perder a essência de descoberta que toda viagem deve ter”, finaliza Izadora.